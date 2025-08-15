سرنگونی ۵۳ پهپاد اوکراینی به دست روسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی چند پهپاد دیگر ارتش اوکراین خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: شب گذشته ۵۳ پهپاد اوکراینی را بر فراز اراضی مان سرنگون کردیم.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد.