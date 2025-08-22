اعطای نشان افتخار رهبر کره شمالی به نظامیان حاضر در جنگ اوکراین+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی به نظامیان ارتش این کشور که در آزادسازی استان «کورسک» روسیه شرکت داشتند، مدال‌های دولتی اعطا کرد.





خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد: که کیم جونگ اون، مراسمی را در مقر حزب کارگران کره برگزار کرد که طی آن به فرماندهان و مبارزان ارتش خلق کره که در آزادسازی کورسک، روسیه شرکت داشتند، مدال‌های دولتی اعطا کرد.





این مراسم با پخش سرود ملی جمهوری دموکراتیک خلق کره آغاز شد و پس از آن، حاظران به یاد کشته‌شدگان لحظه‌ای سکوت کردند. رهبران ارشد حزب کارگر و ارتش کره و همچنین خانواده‌های نظامیان کشته‌شده در این مراسم حضور داشتند.





کیم جونگ اون شخصاً به نظامیان مدال‌هایی با عنوان «قهرمان جمهوری دموکراتیک خلق کره» اعطا کرد و از فداکاری و از خودگذشتگی آنها تقدیر کرد.