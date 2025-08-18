دیدار رئیس جمهور لبنان با نماینده ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر ریاست جمهوری لبنان از آغاز نشست بین جوزف عون رئیس جمهور این کشور و تام باراک فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و هیئت همراه وی در کاخ بعبدا خبر داد.

تام باراک بعد از این دیدار در اظهاراتی تصریح کرد که به دنبال مشارکت و همکاری بیشتر در اجرای توافقنامه‌های منعقد شده با لبنان است.

وی بدون اشاره به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به آتش بس امضا شده با لبنان که میانجگری و ضمانت اجرایی آن نیز بر عهده آمریکایی‌ها است، مدعی شد که تمام آن چیزی که به دنبال آن است، منافع لبنان و توقف سو برداشت‌ها از سوی اسرائیل است.

فرستاده دونالد ترامپ در ادامه ادعاهای خود، خلع سلاح حزب الله لبنان را به نفع شیعیان دانست و در اظهاراتی شرم آور گفت که هیچ تهدیدی علیه هیچ جریانی در لبنان وجود ندارد و خلع سلاح یک موضوع کاملاً داخلی است.

وی افزود که به دنبال امضای توافق جدید در خصوص لبنان نیست، بلکه می‌خواهد توافق آتش بس را به اجرا بگذارد.

باراک وعده پیشرفت در تمامی عرصه‌ها برای لبنان در آینده را مطرح کرده و گفت که این پیشرفت به معنی زندگی بهتر برای ملت لبنان و کشورهای مجاور آن است.

ادعاهای فرستاده آمریکا در لبنان در شرایطی مطرح شد که امروز نیز تجاوزهای رژیم صهیونیستی به لبنان ادامه پیدا کرد و طبق معمول آمریکا و دولت لبنان هیچ واکنشی نسبت به این تجاوزات از خود نشان ندادند.