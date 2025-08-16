نماینده لبنانی حامی مقاومت: موافق انحصار سلاح اما مخالف خلع سلاح هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابراهیم الموسوی»، نماینده پارلمان لبنان از فراکسیون حزبالله در گفتوگو با شبکه الجزیره قطر تأکید کرد: باید همه در لبنان بالاترین سطح از بیداری را داشته باشند.
وی با اشاره به موضوع سلاح گفت: ما بر سر انحصار سلاح در دست دولت توافق داریم، اما خلع سلاح موضوع متفاوتی است.
الموسوی در واکنش به تهدیدات اسرائیل خاطرنشان کرد: با کدام عقل قدرت لبنان را از آن بگیریم، در حالیکه نتانیاهو از "رؤیای اسرائیل بزرگ" سخن میگوید؟
وی در ادامه افزود: اگر بهانه دولت این است که تحت فشار خارجی است، باید به داخل و فشارهایی که در این زمینه با آن رو به روست نیز توجه کند.
الموسوی همچنین تأکید کرد: موضوع دفاعی باید بهصورت داخلی در لبنان و نه با گوش دادن به دیکتههای خارجی بررسی شود.
وی تصریح کرد که حزب الله یک گروه همکار، مثبت و آماده هر نوع گفتوگویی [با دولت] است.
الموسوی در پایان گفت که اسرائیل هیچیک از بندهای تعهدات خود را اجرا نکرده و طرفهای ضامن نیز هیچ اقدامی انجام نداده اند.
معاون نخستوزیر لبنان و موضوع خلع سلاح مقاومت
طارق متری، معاون نخستوزیر لبنان نیز در گفتوگو با الجزیره اظهار داشت: ما در لبنان باید از زبان تخریب، تهدید و ارعاب پرهیز کنیم.
متری تأکید کرد: تمام وزرا با اصل انحصار سلاح در دست دولت موافقند، اما اختلاف بر سر نحوه تحقق این مسأله است.
متری با تأکید بر ضرورت آرامش داخلی در لبنان گفت: ما خواهان حفظ صلح داخلی هستیم و هیچکس به دنبال درگیری با ارتش نیست.
وی با انتقاد از فضای سیاسی افزود: به جای جدال سیاسی، باید درباره نحوه بازدارندگی در برابر اسرائیل و پرهیز از فتنه داخلی گفتوگو کنیم.
معاون نخستوزیر لبنان درباره روند تصمیمگیری دولت متبوعش گفت: ارتش ظرف دو هفته گزارش خود درباره طرح انحصار سلاح را به دولت ارائه خواهد داد.
وی ادامه داد: هنوز فضای لازم برای فکر کردن به نحوه اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت و مدیریت آن وجود دارد.
متری در پایان با اشاره به چالشهای موجود گفت: ما با دشواریها و فشارهای داخلی و خارجی رو به رو هستیم، اما باید مسیر حکمت را در پیش بگیریم.
گفتنی است که دولت لبنان اخیراً تصمیمی آمریکایی علیه سلاح مقاومت اتخاذ کرد که این موضوع واکنش شدید دبیر کل حزب الله لبنان را به همراه داشت.
