آژیر خطر در چندین استان اوکراین به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، منابع رسانهای گزارش دادند که آژیرهای خطر در شماری از استانهای اوکراین از جمله سومی، چرکاسی، دنیپروپترووسک، کرووگراد، خارکیف و پولتاوا به صدا درآمد.
مقامات محلی هنوز جزئیاتی درباره علت فعال شدن آژیرها منتشر نکردهاند، اما در روزهای اخیر، ارتش روسیه حملات هوایی و موشکی گستردهای به زیرساختها و مناطق مختلف اوکراین انجام داده است.
این حملات درحالی رخ میدهد که تلاشها برای پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد و فردا دوشنبه نیز قرار است که ترامپ در کاخ سفید میزبان زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین باشد.
