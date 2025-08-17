زلنسکی: قانون اساسی ما واگذاری قلمرو اوکراین را غیرممکن کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پالیتیکو، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه گفت که کی یف آماده است تا به عنوان بخشی از توافق صلح برای پایان دادن به درگیری‌ها با روسیه، در مورد تغییرات ارضی مذاکره کند، اما کی یف اراضی را که نیروهای مسکو اشغال نکرده‌اند، واگذار نخواهد کرد.

رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران در بروکسل گفت: ما به مذاکرات واقعی نیاز داریم، به این معنی که آنها می‌توانند از جایی که خط مقدم فعلی است، شروع کنند - خط تماس بهترین نقطه برای گفتگو است.

زلنسکی این سخنان را در یک کنفرانس مطبوعاتی با اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا پیش از پرواز به واشنگتن برای مذاکره با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روز دوشنبه بیان کرد.

به گفته زلنسکی، روسیه در تصرف منطقه دونتسک در شرق اوکراین که مسکو از سال ۲۰۱۴ برای کنترل آن تلاش می‌کرد، شکست خورده است.

ولودیمیر زلنسکی گفت: از آنجایی که مسئله ارضی بسیار مهم است، باید فقط توسط رهبران اوکراین و روسیه در نشست سه‌جانبه اوکراین، ایالات متحده و روسیه مورد بحث قرار گیرد. تاکنون، روسیه هیچ نشانه‌ای مبنی بر آمادگی حضور در نشست سه‌جانبه نشان نداده است و اگر مسکو از این کار امتناع کند، باید تحریم‌های جدیدی علیه این کشور اعمال شود. … قانون اساسی اوکراین واگذاری قلمرو یا تبادل زمین را غیرممکن می‌سازد.