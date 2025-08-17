  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

کمیسیون اروپا: به حفظ فشار بر روسیه از طریق تحریم‌ها تأکید داریم

کمیسیون اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: کنفرانس متحدان اوکراین به حفظ فشار بر روسیه از طریق تحریم‌ها تأکید دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کمیسیون اروپا امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: سران (اروپایی) شرکت‌کننده در کنفرانس متحدان اوکراین بر اتحاد خود در حمایت از کی یف برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار تأکید کردند.

در بیانیه صادره از سوی کمیسیون اروپا در این خصوص اضافه شده است: کنفرانس متحدان اوکراین بر لزوم دستیابی به آتش‌بس و تعهد به حفظ فشار کامل بر روسیه از طریق تحریم‌ها تأکید دارد. این کنفرانس تأیید کرد که کی یف باید خودش در مورد قلمرو خود تصمیم بگیرد.

این در حالیست که اروپا همواره از موانع اصلی دستیابی به هرگونه توافق در ارتباط با درگیری‌ها در اوکراین به شمار می‌آید.

گفتنی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفت که عصر فردا دوشنبه در کاخ سفید با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار و درباره توافقی برای پایان دادن به جنگ بین مسکو و کی‌یف گفتگو خواهد کرد.

سران «ائتلاف مشتاقان» متشکل از انگلیس، فرانسه و آلمان نیز قرار است در نشست مذکور حضور داشته باشند.

کد خبر 6563163

