به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک منبع صهیونیست اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حال حاضر به دنبال توافق فراگیر با جنبش حماس است اما اگر شرایط فراهم شود دستیابی به توافق جزئی نیز ممکن است.

وی افزود، ممکن است به ناگاه خطوط قرمز تل آویو جا به جا شود چرا که دفتر نتانیاهو طی روزهای گذشته از مخالفت خود با دستیابی به توافق جزئی خبر داده بود.

دفتر نتانیاهو اعلام کرده بود که تنها با آزادی همه اسرای صهیونیست طی یک عملیات و خلع سلاح حماس و نوار غزه و تشکیل دولت غیر وابسته به حماس و تشکیلات خودگردان در این باریکه موافقت می‌کند.