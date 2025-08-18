  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۲۸

منبع صهیونیست: ممکن است خطوط قرمز تل‌آویو تغییر کند

منبع صهیونیست: ممکن است خطوط قرمز تل‌آویو تغییر کند

در حالی که جنگ فرسایشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه طی ۲ سال گذشته همچنان ادامه دارد یک منبع صهیونیست از احتمال موافقت تل آویو با توافق جزئی با حماس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک منبع صهیونیست اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حال حاضر به دنبال توافق فراگیر با جنبش حماس است اما اگر شرایط فراهم شود دستیابی به توافق جزئی نیز ممکن است.

وی افزود، ممکن است به ناگاه خطوط قرمز تل آویو جا به جا شود چرا که دفتر نتانیاهو طی روزهای گذشته از مخالفت خود با دستیابی به توافق جزئی خبر داده بود.

دفتر نتانیاهو اعلام کرده بود که تنها با آزادی همه اسرای صهیونیست طی یک عملیات و خلع سلاح حماس و نوار غزه و تشکیل دولت غیر وابسته به حماس و تشکیلات خودگردان در این باریکه موافقت می‌کند.

کد خبر 6563359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها