واکنش شدید الازهر مصر به توهمات نتانیاهو درباره «اسرائیل بزرگ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، الازهر مصر با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی تاکید کرد که دیدگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره «اسرائیل بزرگ» تحریک آمیز و توهمی بوده و بیانگر منطق اشغالگرانه ریشه دار و طمع ورزی برای تسلط بر ذخایر کشورهای منطقه و بلعیدن باقی مانده اراضی فلسطینی است.

در این بیانیه آمده است: الازهر به شدت سخنان مردود مقامات اشغالگر درباره توهم اسرائیل بزرگ را محکوم می‌کند. این توهمات سیاسی بر واقعیت‌ها یعنی جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی برای محو کردن فلسطین از نقشه جهان سرپوش نمی‌گذارد.

در این بیانیه تصریح شده است: مطرح کردن چنین سخنانی به اشغال حتی یک وجب از خاک فلسطین مشروعیت نمی‌دهد. کشورهای عربی و اسلامی باید در برابر این قلدری اشغالگران ایستادگی کرده و متحد شوند. باطل همیشه نابود شدنی است.

نتانیاهو به تازگی به توهمات خود مبنی بر «اسرائیل بزرگ» و گسترش دامنه اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه از جمله مصر و اردن اشاره کرده بود.