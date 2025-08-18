لحظه اصابت مستقیم موشک به دختر بچه فلسطینی حین حمل آب+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رسانه‌های عربی ویدئویی را منتشر کردند که نشان می‌دهد یک دختر بچه فلسطینی با شلیک موشک از سوی رژیم صهیونیستی به شهادت می‌رسد. این دختربچه در حال بردن آب در منطقه جبالیا واقع در شمال نوار غزه بود.

دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی آمنه اشرف المفتی دختربچه فلسطینی را با شلیک مستقیم موشک از سمت یک پهپاد به شهادت رساند. این در حالی است که آمنه در حال انتقال آب داخل میدان بیمارستان شهید کمال عدوان بود. این جنایت طی سال گذشته صورت گرفته و شبکه الجزیره روز گذشته برای نخستین بار تصاویر این جنایت را منتشر کرد.

نهاد مذکور تاکید کرد که بر اساس تحقیقات صورت گرفته این دختر بچه هیچ سلاحی با خود حمل نمی‌کرد. مادر و برادر آمنه نیز در می گذشته به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.