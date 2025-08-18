به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که عوامل برگزاری اعتراضات در اراضی اشغالی برآورد کرده‌اند که بیش از ۲ و نیم میلیون صهیونیست در تظاهرات روز گذشته در سراسر این منطقه شرکت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، تظاهرات سراسری روز گذشته در اراضی اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و در اعتراض به تداوم جنگ غزه برگزار شد.

در این گزارش آمده است: همچنین ۳۰۰ هزار نفر شب گذشته در تظاهرات تل آویو مشارکت داشتند. این تظاهرات در تل آویو بزرگترین اعتراضات از زمان کشته شدن شش اسیر اسرائیلی طی سال گذشته تاکنون به شمار می‌رود.