به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از دفتر آمار مرکزی این رژیم گزارش داد که اقتصاد تل آویو در سه ماهه دوم سال جاری میلادی شاهد کاهش شاخص‌های مطلوب بوده است؛ این کاهش برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ غزه ثبت می‌شود.

در این گزارش آمده است که جنگ با ایران به صورت منفی بر تحولات و شاخص‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی تأثیر گذاشته است.

پیش از این روزنامه معاریو اذعان کرده بود که جنگ با ایران ده‌ها میلیارد شکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) هزینه روی دست تل آویو گذاشته است. این رقم تا ۱۴ میلیارد دلار آمریکا نیز برآورد شده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز گزارش دادند که هزینه حمله به نوار غزه تاکنون به ۸۱ میلیارد دلار رسیده است.