تربیت نیروی بیکار در مدارس بهیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسپور افزود: به شدت با رشد مدارس بهیاری مخالف هستیم، دلیل عمده آن هم این است که دانش‌آموزان نخبه را در این مدارس جذب می‌کنند، اما نه اجازه ادامه تحصیل به آنها می‌دهند و نه ردیف استخدام دارند و عملاً بعد از تحصیل در دبیرستان به یک نیروی بیکار تبدیل می‌شوند.

وی ادامه داد: فارغ‌التحصیلان بهیاری به‌دلیل نداشتن تحصیلات آکادمیک پرستاری و همچنین گذراندن درصد کمی واحدهای عملی نمی‌توانند به طور طبیعی کار پرستار را انجام دهند.

عباسپور گفت: در پرستاری موضوع تشخیص و درمان مطرح است، اما فعالیت بهیاران به‌دلیل نداشتن تحصیلات آکادمیک درمانی برای سلامت جامعه مشکل ایجاد می‌کند و خود بهیاران هم با توجه به این موارد در یک فضای بلاتکلیف به سر می‌برند.

وی ادامه داد: سازمان نظام پرستاری از طریق وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جلوگیری از توسعه مدارس بهیاری پیگیر بوده و به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کند.

عباسپور اضافه کرد: باید امکان ادامه تحصیل و استخدام فارغ‌التحصیلان کنونی بهیاری فراهم شود. شورای عالی و سازمان نظام پرستاری با صراحت از طریق مکاتبات و پیگیری‌های لازم از وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیر این موضوع است و مخالفت جدی خود را نسبت به توسعه مدارس بهیاری اعلام کرده است.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری گفت: اکنون توپ در زمین وزارت بهداشت است و باید به‌طور جدی به این موضوع ورود کند. مشخص نیست توسعه و ادامه کار این مدارس چه سودی برای وزارت بهداشت و آموزش و پرورش دارد. به‌جای ادامه و توسعه مدارس بهیاری، به فکر فارغ‌التحصیلان فعلی بهیاری باشند که نه امکان اشتغال دارند و نه امکان ادامه تحصیل. سهمیه پنج درصد کنکور هم به‌دلیل رقابتی که با دیگر دانش‌آموزان دارند عملاً صفر است و راهگشا نیست.