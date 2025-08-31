هیچ برنامه ای برای اشتغال بهیاران نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان مرزبان افزود: مسئله اشتغال و ادامه تحصیل دغدغه بسیاری از فارغالتحصیلان بهیاری و بهیاران سراسر کشور است. در دهههای گذشته زمانی که مراکز آموزش پرستاری در ایران کم بود، ارائه خدمات در بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی کشور بهعهده بهیاران بود، اما امروز تعداد دانشکدههای پرستاری افزایش یافته و به بدترین شکل بهیاران مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفتهاند.
نماینده بهیاران در شورایعالی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: بهیاران بخشی از نظام سلامت هستند. سوال این است که چرا بعضی بهدنبال این هستند که این حرفه را نابود کرده و به چالش بکشند و بهیار و بهیاری را با انواع اسامی مختلف مانند بهیار یکساله و کمک پرستاری و کمک بهیاری تغییر دهند.
وی افزود: متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که بهیاری محلی برای کاسبی بعضی افراد شده است که از این موضوع سود میبرند، در این شرایط آینده بهیارانی که فارغالتحصیل شدهاند تباه میشود و آنها را تبدیل به یک قشر بیکار در جامعه میکنند.
مرزبان اضافه کرد: بهیاران در مراکز درمانی در کنار پرستاران مشغول بهخدمت هستند و سالها به امید استخدام رسمی با قراردادهای شرکتی و … خدمت ارائه کردند، اما امروز اسم بهیاران در ردیفهای استخدامی برداشته شده و اسمی از آنها در استخدامها نمیبینیم، در حالی که روز به روز شاهد اضافه شدن به مراکز آموزش بهیاری در سراسر کشور هستیم.
عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری بیان کرد: یکی از اقداماتی که برای بهیاران میتوان انجام داد باز کردن راه برای ادامه تحصیل آنها در رشتههای پرستاری، فوریتهای پزشکی و…، است. برای عملیاتی کردن این کار به بهترین شیوه باید آزمون پذیرش بهیاران در دانشگاه بین خود بهیاران و از درسهای آنها برگزار شود. همچنین محاسبه نشدن سوابق تحصیلی بهیاران در آزمونهایی مانند کنکور هم بر مشکلات آنها اضافه کرده است.
وی اظهار کرد: امروز دغدغه عمده بهیاران تعطیلی مدارس بهیاری است، چرا که بهیاران امروز بیکار هستند. زمانی که برنامه خاصی برای اشتغال بهیاران اندیشده نشده، نیازی به افزایش آموزش بهیاری نیست. انتظار ما از دولت این است که برای استخدام بهیاران برنامهای داشته باشد یا امکان ادامه تحصیل آنها را فراهم کنند.
مرزبان گفت: یکی از اقداماتی که میتوان برای آینده بهیاران فارغالتحصیل شده داشت این است که در دانشکدههای پرستاری تازه تاسیس در شهرهای مختلف سهمیهای به بهیاران بومی اختصاص داده شود که هم بهیاران سادهتر بتوانند ادامه تحصیل دهند، هم ادامه تحصیل آنها برای دولت هزینه کمتری دارد و هم میتوان از آنها پس از فارغالتحصیلی برای جبران کمبود پرستار در منطقه بومی خودشان استفاده کرد.
عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری افزود: بهیاران نیروهایی بودند که از سالهای گذشته و از زمان دفاع مقدس تا دوران کرونا فداکاریهای زیادی نجام دادند. باید از آنها قدردانی کرد و جایگاهی شایسته برای بهیاری قائل شد.
