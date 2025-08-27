فارغ التحصیلان مدارس بهیاری افسرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم فخری محمودی اظهار داشت: بسیاری از کشورها به‌دنبال ارتقای سیستم بهداشت و درمان خود هستند، در حالی که ما با گسترش مدارس بهیاری در حال عقبگرد و پسرفت هستیم.

وی افزود: گسترش مدارس بهیاری باعث آسیب به سلامت و بهداشت مردم و جامعه می‌شود و کیفیت خدمات سلامت را در مراکز درمانی کشور پایین می‌آورد، در حالی که با پیشرفتهای علمی و افزایش سطح توقعات مردم از نظام سلامت سازگاری ندارد.

فخری محمودی ادامه داد: در گذشته و دهه ۶۰ زمانی بهیار تربیت می‌شد که با کمبود پرستار در کشور مواجه بودیم و به همین علت در بین برخی مسئولان طرفدار داشت، خدمات بهداشتی بهیاران در آن زمان به خصوص در مناطق روستایی و دوافتاده بسیار مؤثر بود اما امروز با افزایش تعداد دانشکده‌های پرستار و بیکار ماندن پرستاران تحصیلکرده بازگشت به مدارس بهیاری هیچ توجیهی ندارد.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری افزود: اکنون که خروجی دانشکده‌های پرستاری زیاد شده است و هر سال پرستاران زیادی تربیت می‌شوند، راه اندازی مدارس بهیاری یک اشتباه بزرگ است. راه‌اندازی دبیرستان‌ها و مدارس بهیاری در گام اول ظلم به کسی است که می‌خواهد بهیاری بخواند در حالی که شغلی برای او تعریف نشده و بلاتکلیف می‌ماند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان بهیاری سه سال از عمر خود را برای تحصیل در این مدارس می‌گذارند، درسی را می‌خوانند و کاری را یاد می‌گیرند، اما در نهایت جایی در وزارت بهداشت و نظام سلامت ندارند، چرا که وزارت بهداشت جایگاه بهیاری را حذف کرده و این جایگاه را به کمک پرستاران داده است.

فخری محمودی گفت: این ظلم به دانش‌آموزان با استعدادی است که برخی از آنها از مناطق کم‌برخوردار و با سختی و هزینه و صرف وقت درس می‌خوانند و بعد استخدام نمی‌شوند.

وی اضافه کرد: امروز که وزارت بهداشت ردیف استخدامی بهیاران را حذف کرده، باید جلوی گسترش مدارس بهیاری با رایزنی وزارت آموزش و پرورش گرفته شود. از طرفی هم نمایندگان در مجلس باید به این موضوع رسیدگی کنند و به‌صورت قانونی جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرند.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری گفت: دولت هم باید برای بهیارانی که در گذشته فارغ‌التحصیل و پس از آن رها شده‌اند فکری کند. باید امکان ادامه تحصیل برای آنها فراهم شود. بسیاری از بهیاران فارغ‌التحصیل شده امروز از لحاظ روحی آسیب‌پذیر شده‌اند.