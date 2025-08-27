  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۱

فارغ التحصیلان مدارس بهیاری افسرده اند

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری گفت: توسعه مدارس بهیاری در حالی که فارغ التحصیلان آن هیچ جایگاه تعریف شده‌ای در نظام سلامت ندارند، ظلم به دانش آموزان این مدارس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم فخری محمودی اظهار داشت: بسیاری از کشورها به‌دنبال ارتقای سیستم بهداشت و درمان خود هستند، در حالی که ما با گسترش مدارس بهیاری در حال عقبگرد و پسرفت هستیم.

وی افزود: گسترش مدارس بهیاری باعث آسیب به سلامت و بهداشت مردم و جامعه می‌شود و کیفیت خدمات سلامت را در مراکز درمانی کشور پایین می‌آورد، در حالی که با پیشرفتهای علمی و افزایش سطح توقعات مردم از نظام سلامت سازگاری ندارد.

فخری محمودی ادامه داد: در گذشته و دهه ۶۰ زمانی بهیار تربیت می‌شد که با کمبود پرستار در کشور مواجه بودیم و به همین علت در بین برخی مسئولان طرفدار داشت، خدمات بهداشتی بهیاران در آن زمان به خصوص در مناطق روستایی و دوافتاده بسیار مؤثر بود اما امروز با افزایش تعداد دانشکده‌های پرستار و بیکار ماندن پرستاران تحصیلکرده بازگشت به مدارس بهیاری هیچ توجیهی ندارد.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری افزود: اکنون که خروجی دانشکده‌های پرستاری زیاد شده است و هر سال پرستاران زیادی تربیت می‌شوند، راه اندازی مدارس بهیاری یک اشتباه بزرگ است. راه‌اندازی دبیرستان‌ها و مدارس بهیاری در گام اول ظلم به کسی است که می‌خواهد بهیاری بخواند در حالی که شغلی برای او تعریف نشده و بلاتکلیف می‌ماند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان بهیاری سه سال از عمر خود را برای تحصیل در این مدارس می‌گذارند، درسی را می‌خوانند و کاری را یاد می‌گیرند، اما در نهایت جایی در وزارت بهداشت و نظام سلامت ندارند، چرا که وزارت بهداشت جایگاه بهیاری را حذف کرده و این جایگاه را به کمک پرستاران داده است.

فخری محمودی گفت: این ظلم به دانش‌آموزان با استعدادی است که برخی از آنها از مناطق کم‌برخوردار و با سختی و هزینه و صرف وقت درس می‌خوانند و بعد استخدام نمی‌شوند.

وی اضافه کرد: امروز که وزارت بهداشت ردیف استخدامی بهیاران را حذف کرده، باید جلوی گسترش مدارس بهیاری با رایزنی وزارت آموزش و پرورش گرفته شود. از طرفی هم نمایندگان در مجلس باید به این موضوع رسیدگی کنند و به‌صورت قانونی جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرند.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری گفت: دولت هم باید برای بهیارانی که در گذشته فارغ‌التحصیل و پس از آن رها شده‌اند فکری کند. باید امکان ادامه تحصیل برای آنها فراهم شود. بسیاری از بهیاران فارغ‌التحصیل شده امروز از لحاظ روحی آسیب‌پذیر شده‌اند.

حبیب احسنی پور

