هشدار نظام پرستاری نسبت به گسترش آموزشگاه های بهیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر عباسی اظهار داشت: در موضوع بهیاری با یک تضاد مواجهیم. از طرفی وزارت بهداشت نه تنها آموزشگاههای بهیاری را تعطیل نمیکند، بلکه شنیده میشود در بعضی جاها بهدنبال گسترش آموزشگاههای بهیاری است. از طرف دیگر ردیف استخدامی بهیاران را حذف کرده است و در عمل هیچ بهیاری نمیتواند استخدام شود.
وی افزود: در برخی جاها مانند سازمان تأمین اجتماعی بهیاران را بهعنوان کمک پرستار جذب میکند و این ظلم به بهیاران است. فارغالتحصیلان بهیاری که غالباً دانشآموزان مستعدی هم هستند، به امید اشتغال، سه سال دوره دیدهاند و امروز یا بیکارند یا بهعنوان بهدار و کمک پرستار در مراکز تأمین اجتماعی یا خصوصی مشغول بهکار میشوند و از آنها میخواهند کار کمک پرستاری را انجام دهند که دوره آموزشی آن یک ساله است.
عباسی ادامه داد: از طرف دیگر ورود به دانشگاه برای فارغالتحصیلان بهیاری بسیار سخت شده و باید با فارغالتحصیلان دیپلم رشته تجربی رقابت کنند که درسهای تخصصی خواندهاند که بهیاران نخواندهاند. از طرف دیگر سوابق تحصیلی در کنکور مؤثر است و فارغالتحصیلان بهیاری از این نظر هم مشکل دارند و نمیتوانند سوابق تحصیلی ارائه کنند و در یک رقابت نابرابر در کنکور با فارغالتحصیلان علوم تجربی قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: در دورههای گذشته پنج درصد به بهیاران سهمیه دانشگاه داده شد تا بتوانند از طریق کنکور وارد رشته پرستاری شوند و بیش از ۸۰ درصد بهیاران توانستند از این سهمیه استفاده کنند و وارد دانشگاه شوند. اما امروز این سهمیه را نداریم. پرستارانی که از دیپلم بهیاری وارد پرستاری شدند، بسیار پرستاران کار کشته و با تجربهای هستند، چرا که سالها تجربه کار داشتند.
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری بیان کرد: سوالی که از معاونت آموزشی وزارت بهداشت باید پرسید این است. امروز که با صدور مجوز مدارس بهیاری، بهیاران را آموزش میدهید، فردا میخواهید با آنها چه کنید؟ آیا قرار است استخدام شوند؟ در حالی که با توجه به قانون، ردیف استخدامی برای بهیاران ندارید. اگر هم قرار است ادامه تحصیل دهند که با مشکل ورود به دانشگاه مواجه هستند. باید راه چارهای برای آن دیده شود. گذشته از آن امروز پرستار بیکار هم داریم چه برسد به بهیار.
وی گفت: وزارت بهداشت اگر میخواهد در موضوع مدارس بهیاری بیطرف باشد، اقدامی انجام دهد که فارغالتحصیلان بهیاری بتوانند ادامه تحصیل دهند. اگر این اقدام انجام نشود با خیل عظیمی از فارغالتحصیلان بهیاری مواجه خواهیم شد که بیکار میمانند.
عباسی افزود: مشکلی که امروز در زمینه بهیاری هست و هیچکس هم پاسخگوی آن نیست این است که چرا با توجه به این تناقضها و تضادها باز بر گسترش مدارس بهیاری اصرار میشود. متأسفانه در برخی از بخشهای وزارت بهداشت شاهد هستیم که به دنبال گسترش این مدارس هستند.
وی ادامه داد: بهیاران بیشک در گذشته بسیار به نظام سلامت کمک کردند، در شهرهای کوچک و روستاها در گذشته که پرستاران تحصیلکرده نداشتیم، این بهیاران بودند که وظیفه ارائه خدمات پرستاری را در مراکز درمانی بهعهده داشتند.
عباسی گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس هم این بهیاران بودند که حماسهها آفریدند، اما امروز با گسترش دانشگاهها و دانشکدههای پرستاری باید راه را هموارتر کرد تا این دانشآموزان مستعد بتوانند پرستاری بخوانند و از این طریق وارد نظام سلامت شوند.
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری افزود: گسترش آموزشگاههای بهیاری ظلم بزرگی هم به بهیاری، هم به پرستاری و هم به دانشآموزانی است که واقف نیستند آیندهشان چه خواهد شد. وزارت بهداشت اگر میخواهد در این موضوع بیطرف باشد، اقدامی انجام دهد که فارغالتحصیلان بهیاری بتوانند ادامه تحصیل دهند. اگر این اقدام انجام نشود با خیل عظیمی از فارغالتحصیلان بهیاری مواجه خواهیم شد که بیکار میمانند.
