به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، سید محمد جمالیان افزود: در موضوع بهیاری هیچ برنامه‌ای برای جذب فارغ‌التحصیلان آن نداریم. در حوزه وظایف درمانی که تعریف شده، دیگر اسمی از بهیار در آن نمی‌بینیم.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت باید این موضوع را مشخص کند که اگر به بهیاران نیاز دارد باید آنها را جذب کند و اگر جایگاهی برای آنها در نظام سلامت دیده نشده باید این مدارس تعطیل شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر قرار نیست از نیروهای بهیاری استفاده شود، چرا افرادی باید بروند و هزینه بدهند و در این حرفه وارد شوند. زمانی که ظرفیت پرستاری در دانشکده‌های پرستاری به اندازه کافی افزایش پیدا کرده و بسیاری از این پرستاران جذب نمی‌شوند نباید شاهد گسترش بهیاری باشیم.

وی بیان کرد: به‌خاطر داریم که که در سال‌های گذشته که کمبود پرستار داشتیم بهیاران نقش مهمی در نظام سلامت داشتند. برخی از آنان شاید در اتاق عمل جراحی سرپایی کارهایی را انجام می‌دادند که شاید جراحان هم نمی‌توانستند انجام دهند. کشور تجربه خوبی در زمینه بهیاری داشت، اما آن زمان کمبودپرستار، پزشک و … داشتیم، امروز وضعیت متفاوت شده، حقوق بیمار، حقوق کادر درمان و… فرق کرده است و باید متناسب با نیاز روز تصمیم گیری شود.

رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت مجلس افزود: یا باید در نظام سلامت وظایف و جایگاهی برای بهیاران تعریف شود و به‌دنبال آن جذب شوند یا اگر ساز و کاری برای جذب این نیروها نداریم ادامه فعالیت مدارس بهیاری توجیهی ندارد.

وی افزود: برای امور غیر تخصصی که جزو شرح وظایف پرستاری نیست نیز در سالهای اخیر کمک پرستار تربیت شده است که باید ساز و کار مناسبی برای جذب این نیروها نیز تعریف شود.

جمالیان گفت: به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیری‌ها در وزارت بهداشت با قطعیت انجام نمی‌شود و این امر باعث ایجاد برخی مشکلات در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعبهیاری و کمک پرستاری می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: کمک‌پرستاران زیادی تربیت کرده‌ایم، اما نمی‌توانیم آنها را جذب کنیم. برخی از مراکز آنها را به‌صورت شرکتی جذب کردند که در پرداخت حقوق و مزایای آنها مانده‌اند. برخی هم در بیمارستان‌های خصوصی جذب شدند.