وزیر کشور: نگاه به مشهد برای دهه آخر صفر باید ملی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در بدو ورود به مشهد و در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره اهداف سفر به خراسان رضوی اظهار کرد: دو برنامه عمده در دستور کار است؛ یکی بازدید از مرز و بررسی روند انسداد مرز که در این زمینه بازدید و بررسی انجام خواهد شد و دیگری برگزاری جلسه‌ای در عصر امروز درباره برنامه‌های دهه آخر صفر در مشهد.

وی افزود: در ایام دهه پایانی صفر از اقصی نقاط ایران و حتی برخی کشورهای دیگر برای برنامه‌های عزاداری زائران زیادی به مشهد سفر می‌کنند. در این جلسه، موضوع بررسی وضعیت امنیتی، تأمین امنیت عمومی برای زائران، انجام پشتیبانی‌های لازم، حمل و نقل و سایر مسائل مرتبط مطرح، بررسی، تصمیم‌گیری و کمک‌رسانی خواهد شد.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص ضرورت وجود نگاه ملی برای تأمین زیرساختها و امکانات پذیرایی از زائران در استان به خراسان رضوی و مشهد در دهه پایانی صفر، تصریح کرد: حضور ما نشان‌دهنده نگاه ملی به این موضوع است. طبیعی است که مشهد متعلق به همه ایرانیان است و از کشورهای دیگر نیز زائر به این شهر می‌آیند، پس منطقی است که همه کشور به آن کمک کند. حضور ما در مشهد و برگزاری جلسه عصر امروز دقیقاً با همین هدف است که دستگاه‌های ملی نیز حضور پیدا کنند. علاوه بر وزارت کشور، وزارتخانه‌های مرتبط نیز حاضر خواهند شد تا هرگونه پشتیبانی لازم را برای فراهم‌کردن سفری ایمن و ارزان برای زائران انجام دهند.

وی تاکید کرد: نگاه به مشهد، به‌ویژه در برنامه‌های دهه آخر صفر، همانند اربعین، یک نگاه ملی است.

وزیر کشور درباره آمار خروج اتباع افغانستانی نیز گفت: آخرین آمار از خروج اتباع افغانستانی نشان می‌دهد که قریب به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از ایران خارج شده‌اند که بیش از ۷۰ درصد آنان خودمعرف بوده‌اند. در این زمینه نیز بررسی‌هایی خواهیم داشت؛ بیشترین خروج اتباع در کل کشور از مرزهای خراسان رضوی انجام شده است.

مؤمنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر پیش‌بینی تعداد اتباع افغانستانی که تا پایان سال از مرزهای ایران خارج خواهند شد، وزیر کشور عنوان کرد: در گام اول، حدود ۲ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز شناسایی و برنامه‌ریزی شده تا با عزت و احترام به کشور خود بازگردند. بارها تأکید کرده‌ایم و باز هم می‌گوئیم که ما سابقه تاریخی مشترکی با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، داریم و این موضع به معنای مهاجرستیزی نیست.

وی ادامه داد: هر کشوری ضوابط و مقررات خاص خود را دارد و طبیعی است که کشور ظرفیت میزبانی از این تعداد مهمان را نداشته باشد. اکنون بیش از ۶ میلیون نفر از اتباع افغانستانی در ایران حضور دارند و در گام نخست، بازگشت حدود ۲ میلیون نفر که به‌صورت غیرقانونی و غیرمجاز وارد کشور شده‌اند، در برنامه است.

وزیر کشور گفت: رئیس مرکز امور اتباع خارجی نیز در این سفر همراه ماست و در این باره بررسی‌های لازم انجام خواهد شد. هر تبعه غیرمجاز باید به کشور خود بازگردد و این بازگشت با طی مراحل قانونی و در کمال احترام و با حفظ کرامت انسان‌ها و همسایگان صورت می‌گیرد.