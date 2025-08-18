وزیر کشور از روند انسداد مرزهای شرقی کشور در تایباد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی ظهر دوشنبه در جریان این بازدید که با همراهی غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی انجام شد، ضمن ارزیابی آخرین اقدامات صورت گرفته برای تقویت و ارتقای امنیت مرزها، بر اهمیت تسریع در تکمیل طرح‌های انسداد و استفاده از ظرفیت‌های فنی و مهندسی داخلی تأکید کرد.

وزیر کشور همچنین از محل اجرای پروژه ساخت دیوار پیش‌ساخته در مرز شمال شرق کشور بازدید به عمل آورد و در جریان مراحل مختلف اجرای این طرح قرار گرفت. این پروژه با هدف افزایش ضریب امنیتی و ساماندهی تردد در نوار مرزی طراحی و در دست اجراست.