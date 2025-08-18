وزیر کشور وارد مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی صبح دوشنبه در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مورد استقبال جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت.

وزیر کشور با هدف شرکت در جلسه مشترک شورای امنیت کشور و ستاد خدمات سفر به مشهد سفر کرد.

وی در بدو ورود به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد، مورد استقبال غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی قرار گرفت.

مؤمنی در سفر خود به مشهد، در جلسه مشترک شورای امنیت کشور و ستاد خدمات سفر شرکت خواهد کرد.

همچنین بررسی آخرین وضعیت امنیتی مرزهای استان خراسان رضوی و بازدید از روند خروج اتباع افغانستانی از ایران از جمله برنامه‌های وی در این سفر خواهد بود.