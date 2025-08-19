به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضائیه اعلام کرد: دعواهای مربوط به تصادف خودرو یا موتور، مشاجره مالک و مستأجر درباره حکم تخلیه و اجاره بها، مجموعاً اختلافاتی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، دعاوی زن و شوهری درباره مهریه، جهیزیه و نفقه تا همین سقف، امور مرتبط با انحصار وراثت، اصلاح شناسنامه و مدرک تحصیلی و موضوعات مشابه، از سال ۱۴۰۳ مستقیماً به دادگاه صلح ارجاع می‌شوند.

گره‌هایی که به راحتی با گفت‌وگو قابل حل‌اند نباید با پیچیدگی‌های قضائی بیشتر مواجه شوند. در دادگاه صلح، ابتدا گروهی از حل اختلاف تلاش می‌کند موضوع به سازش ختم شود و در صورت عدم موفقیت، قاضی سریعاً حکم صادر می‌کند.

در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۴۹۳ شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور افتتاح شده است تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر و با هزینه کمتر انجام شود. قوه قضائیه بارها تأکید کرده است که سازش همیشه بهترین و به‌صرفه‌ترین راه‌حل اختلافات است.