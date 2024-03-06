به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مصدق ظهر چهارشنبه در حاشیه آئین بهره برداری از طرح‌های عمرانی قوه قضائیه در استان سمنان از ایجاد دادگاه‌های صلح در کشورمان طی سال ۱۴۰۳ خبر داد.

وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف سابقاً بعد از رسیدگی به پرونده‌ها رأی نیز صادر می‌کرد، افزود: در قانون جدید رأی صادر کردن کلاً از شورای حل اختلاف گرفته شده و دادگاه‌های صلح در دادگستری‌های کشور حکم را صادر خواهد کرد.

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه شورای حل اختلاف کار خود را مانند سابق انجام می‌دهد، بیان کرد: با این طرح برنامه شورای حل اختلاف حتی تقویت هم شده است.

مصدق با بیان اینکه رویه از این پس این است که شورای حل اختلاف بیشتر باید به صلح و سازش اقدام کند، تاکید کرد: تقویت میانجی گری و سازش محور اصلی این تحولات در قوه است.

وی با بیان اینکه بنیاد تعاون زندان‌ها برنامه مدونی در خصوص اشتغال زندانیان ارائه خواهد کرد، افزود: نحوه اشتغال و کارهایی زندانیان می‌توانند انجام دهند، از جمله دیگر تحولات در زمینه زندان‌ها و اقدامات تأمینی است که در سال ۱۴۰۳ رقم خواهد خورد.