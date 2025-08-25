  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

توزیع ۱۲۶۰ جهیزیه به نوعروسان خراسان شمالی

بجنورد- مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: ۱۲۶۰ جهیزیه به نوعروسان خراسان شمالی اهدا شده است.

مجید الهی راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از توزیع ۱۲۶۰ جهیزیه به نوعروسان خراسان شمالی خبر داد.

وی در ادامه افزود: این ۱۲۶۰ جهیزیه به ارزش ۵۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

الهی راد اضافه کرد: فرآیند اهدای جهیزیه به نوعروسان زیرپوشش کمیته امداد در سال جاری با شیوه‌ای جدید و بر اساس تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) با فروشگاه‌های معتبر داخلی با بهره گیری از ظرفیت بسترهای الکترونیکی انجام می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌شمالی ادامه داد: در این روش به زوجین زیرپوشش حق انتخاب از بین کالاهای اساسی مشمول جهیزیه نیز داده خواهد شد.

وی در پایان گفت: توزیع جهیزیه هوشمند کمیته امداد به طور کلی به معنای توزیع جهیزیه نوعروسان زیرپوشش کمیته امداد به صورت برخط و غیرحضوری است.

کد خبر 6569870

