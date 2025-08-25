مجید الهی راد در گفتوگو با خبرنگار مهر، از توزیع ۱۲۶۰ جهیزیه به نوعروسان خراسان شمالی خبر داد.
وی در ادامه افزود: این ۱۲۶۰ جهیزیه به ارزش ۵۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.
الهی راد اضافه کرد: فرآیند اهدای جهیزیه به نوعروسان زیرپوشش کمیته امداد در سال جاری با شیوهای جدید و بر اساس تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) با فروشگاههای معتبر داخلی با بهره گیری از ظرفیت بسترهای الکترونیکی انجام میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانشمالی ادامه داد: در این روش به زوجین زیرپوشش حق انتخاب از بین کالاهای اساسی مشمول جهیزیه نیز داده خواهد شد.
وی در پایان گفت: توزیع جهیزیه هوشمند کمیته امداد به طور کلی به معنای توزیع جهیزیه نوعروسان زیرپوشش کمیته امداد به صورت برخط و غیرحضوری است.
