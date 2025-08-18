تجاوز زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری النشره لبنان گزارش داد که یک نیروی پیاده‌نظام صهیونیست ساعت ۵:۴۵ صبح امروز دوشنبه به مسافت تقریباً ۲۰۰ متر از مرز در محله الکسایر در مسیر الکروم شرقی در شرق شهر میس الجبل به داخل لبنان تجاوز کرد.

بر اساس این گزارش، صهیونیست مذکور یک انفجار را در یکی از خانه‌هایی که در تجاوز اخیر تا حدی آسیب دیده بود، انجام داد. این خانه خالی از سکنه بود و منجر به صدای انفجار بزرگی شد که در روستاهای مجاور شنیده شد.

همچنین صبح امروز یک هواپیمای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی بمبی را به شهر الظهیره واقع در جنوب لبنان شلیک کرد.