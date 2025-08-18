  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

تجاوز زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان

تجاوز زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض مکرر آتش بس با لبنان، امروز با تجاوز به مرزهای لبنان، یک منزل مسکونی را در میس الجبل منفجر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری النشره لبنان گزارش داد که یک نیروی پیاده‌نظام صهیونیست ساعت ۵:۴۵ صبح امروز دوشنبه به مسافت تقریباً ۲۰۰ متر از مرز در محله الکسایر در مسیر الکروم شرقی در شرق شهر میس الجبل به داخل لبنان تجاوز کرد.

بر اساس این گزارش، صهیونیست مذکور یک انفجار را در یکی از خانه‌هایی که در تجاوز اخیر تا حدی آسیب دیده بود، انجام داد. این خانه خالی از سکنه بود و منجر به صدای انفجار بزرگی شد که در روستاهای مجاور شنیده شد.

همچنین صبح امروز یک هواپیمای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی بمبی را به شهر الظهیره واقع در جنوب لبنان شلیک کرد.

