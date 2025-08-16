حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کفرکلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع به انداختن یک بمب صوتی بر روی شهرک رامیا در جنوب لبنان اشاره کردند.

منابع مذکور همچنین از حمله پهپاد اسرائیلی با بمب صوتی به یک لبنانی در شهرک کفرکلا در جنوب لبنان نیز خبر دادند.

منابع لبنانی همچنین به پرواز پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه حاصبیا و مزارع شبعا اشاره کردند.

خبرنگار النشره در جنوب لبنان از حمله هوایی اسرائیل به شهرک عیترون خبر داد.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.