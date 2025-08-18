  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

لحظه حمله پهپاد اسرائیلی به ساکنان شهرک رامیا در جنوب لبنان+ فیلم

منابع لبنانی از حمله پهپاد اسرائیلی به ساکنان شهرک رامیا در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع لبنانی از تداوم نقض آتش بس لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن لبنانی ها خبر دادند.

منابع محلی فیلمی از حمله پهپاد اسرائیلی به ساکنان در شهرک رامیا در جنوب لبنان با بمب های صوتی منتشر کردند.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.

