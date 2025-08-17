رویای «اسرائیل»بزرگ»؛ خطری واقعی برای تمامیت سرزمینی کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، موجی از خشم و محکومیت را در جهان عرب و اسلام برانگیخته است. او در یک گفتگوی تلویزیونی آشکارا از حمایت خود از طرح موسوم به نام «اسرائیل بزرگ» سخن گفت؛ طرحی که شامل الحاق بخشهایی از کشورهای عربی همچون مصر، اردن، سوریه، لبنان، عراق و عربستان سعودی میشود.
این اظهارات صرفاً بیان یک نظر شخصی نبود، بلکه بازتابدهنده ریشههای عمیق ایدئولوژی صهیونیسم توسعهطلب است و تهدیدی جدی برای وحدت سرزمینهای عربی و ثبات منطقه به شمار میآید. مفهوم «اسرائیل بزرگ» نخستینبار پس از جنگ ۱۹۶۷ و اشغال قدس شرقی، کرانه باختری، نوار غزه، صحرای سینا و بلندیهای جولان بر سر زبانها افتاد.
نتانیاهو در گفتگویی با شبکه عبری i24 خود را در «یک مأموریت تاریخی و روحانی» برای تحقق این رؤیا دانست و نقشهای را که بخشهایی از فلسطین، اردن، لبنان، سوریه و مصر را شامل میشد، با شور و اشتیاق در دست گرفت و به پیوند عمیق خود با این طرح اعتراف کرد. این سخنان در شرایطی مطرح شد که ارتش اشغالگر صهیونیستی از طرح خود برای یورش گسترده به غزه و کوچاندن ساکنان آن خبر داده و کنست نیز رسماً تصمیم به الحاق کرانه باختری به این رژیم گرفته است؛ تحولاتی که سطح خطر سیاسی و نظامی منطقه را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
حمایت از فلسطین ضرورتی حیاتی برای کشورهای همسایه
علی ابورزق، نویسنده و پژوهشگر سیاسی هشدار داد که سخنان نتانیاهو نشانه عزم او برای تحقق رؤیای «اسرائیل بزرگ» و تصرف سرزمینهای عربی تازه است. به گفته او، عقل و منطق سیاسی ایجاب میکند که حمایت از ملت فلسطین چه از نظر مالی، چه تسلیحاتی و چه غذایی به ضرورتی حیاتی برای کشورهای همسایه بدل شود، نه صرفاً یک منفعت راهبردی. نتانیاهو صریحاً خطاب به دولتهای عربی گفت که خواستار «اسرائیل بزرگ» است و تنها مانع او، صدها هزار فلسطینی محاصرهشده و گرسنه در غزه هستند که درست در مرزهای شما ایستادهاند.
او یادآور شد: اروپایی هایی همچون لهستانیها، آلمانیها، فرانسویها و انگلیسی ها با غیرت از اوکراین حمایت کردند؛ آیا عربها از آنان کمترند که نتوانند از غزه، خط مقدم دفاع در برابر اشغالگران، پشتیبانی کنند؟ به باور او، این سطح از تهدید دیگر جایی برای واکنشهای سنتی و بیانیههای محکومیت باقی نمیگذارد و جهان عرب نیازمند اقدامی عملی و هماهنگ برای حمایت از فلسطینیان و مقابله با پروژه توسعهطلبانه صهیونیسم است.
رؤیای «اسرائیل» بزرگ»؛ خطری واقعی برای تمامیت سرزمینی کشورهای عربی
تیسیر محیسن، تحلیلگر سیاسی، نیز تأکید کرد: اظهارات نتانیاهو تنها بیان یک بلندپروازی شخصی نیست، بلکه بازتابی از رویکرد جریان راستگرای گسترده در جامعه صهیونیستی است. به گفته او، این سخنان نشاندهنده چرخشی آشکار در گفتمان رسمی اسرائیل بهسوی افراطگرایی قومی و دینی است و تلاشی برای توجیه توسعهطلبی جغرافیایی با پوشش «مقدس» و «تاریخی». محیسن خواستار تشکیل یک جبهه عربی و اسلامی در سازمان ملل برای محکومکردن رسمی این اظهارات شد و بر ضرورت فشار بر جامعه جهانی جهت اعمال تحریمها علیه رژیم اشغالگر به دلیل نقض آشکار حقوق بینالملل تأکید کرد.
او همچنین خواستار افزایش کمکهای مالی و لجستیکی به گروههای مقاومت در غزه و کرانه باختری بهعنوان خط مقدم رویارویی با اشغالگران شد. از سوی دیگر، وی بر لزوم فعالسازی دوباره تصمیمات قدیمی درباره تحریم کالاها و شرکتهای مرتبط با شهرکسازی صهیونیستی تأکید کرد و از ضرورت فشار بر شرکتهای جهانی برای قطع همکاری با شهرکهای غیرقانونی سخن گفت.
محیسن هشدار داد که سخنان اخیر نتانیاهو در مورد «اسرائیل بزرگ» تنها کلمات گذرا نیست، بلکه خطری واقعی برای تمامیت سرزمینی کشورهای عربی و ثبات منطقه به شمار میرود. او تأکید کرد که مسئله فلسطین تنها یک نزاع مرزی نیست، بلکه مسألهای هویتی و کرامتی است؛ دفاع از آن، دفاع از آینده کل امت عربی و اسلامی است.
