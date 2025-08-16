اربعین حسینی؛ فرصتی معنوی برای خدمت دولت به جامعه و رونق گردشگری مذهبی

خبرگزاری مهر -گروه سیاست: اربعین حسینی، بهعنوان بزرگترین اجتماع مذهبی جهان، هر سال میلیونها عاشق و دلداده اهلبیت (ع) را از نقاط مختلف دنیا به کربلای معلی میکشاند و نمادی از وحدت، ایمان و مقاومت در جهان اسلام محسوب میشود. این مراسم نهتنها در فرهنگ شیعی، بلکه در معادلات فرهنگی و اجتماعی منطقه نیز جایگاهی بیبدیل دارد و در جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره با تأکید بر اهمیت راهپیمایی اربعین، آن را مظهر قدرت و همبستگی امت اسلامی و فرصتی برای تعمیق باورهای دینی دانستهاند. در آموزههای دینی، زیارت امام حسین (ع) و بهویژه حضور در اربعین، جایگاهی رفیع و پاداشی بزرگ دارد؛ از این رو، حرکت میلیونی زائران از مرزها به سوی کربلا، علاوه بر بُعد معنوی، پیامآور انسجام و هویت مشترک میان مسلمانان و آزادیخواهان جهان است.
دولت جمهوری اسلامی ایران با بسیج همه ظرفیتهای ملی و هماهنگی میان وزارتخانهها و سازمانهای مسئول، بستهای جامع از خدمات را برای تسهیل حضور میلیونی زائران در کربلای معلی تدارک دیده است. از جمله مهمترین اقدامات انجامشده میتوان به اجرای سامانه یکپارچه ثبتنام و بیمه «سماح»، تخصیص ارز ترجیحی به زائران، توسعه و بهسازی زیرساختهای مرزی، تأمین ناوگان حملونقل زمینی و هوایی، استقرار مراکز درمانی و امدادی در مرز و خاک عراق، و ارائه خدمات ارتباطی از جمله اینترنت رایگان در مسیرهای اصلی اشاره کرد.
این برنامهها که ذیل شعار «إنا علی العهد» و با تأکید بر پنج محور امنیت، سلامت، سهولت، معنویت و عزت اجرا شد، جلوهای از یک عملیات ملی و بیندستگاهی برای برگزاری منظم و ایمن یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی جهان را رقم زد. گزارش پیشرو به تشریح ابعاد این خدمات و ارزیابی میدانی آنها میپردازد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در جلسهای درباره بررسی آخرین وضعیت اقدامات حملونقل ستاد اربعین، با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات به زائران گفت: ارائه خدمات به زوار اجر معنوی دارد و باید این مراسم همانند سالهای گذشته باشکوه و با بهترین کیفیت برگزار شود.
تاکید ایران، عراق و پاکستان بر همکاری سهجانبه برای تسهیل زیارت اربعین
در بیستوسوم تیرماه، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، میزبان وزرای کشور عراق و پاکستان بود و در یک نشست سهجانبه، همه ابعاد برگزاری مراسم اربعین مورد بررسی قرار گرفت و تفاهمی برای همکاری میان سه کشور حاصل شد. در این جلسه، استانداران شش استان ایلام، خوزستان، کرمانشاه، سیستانوبلوچستان و آذربایجان غربی نیز حضور داشتند و دیدگاههای خود را درباره تسهیل زیارت اربعین حسینی مطرح کردند.
همچنین، سفرای پاکستان و عراق در تهران، سفرای ایران در عراق و پاکستان و سفیر پاکستان در عراق، نظرات خود را درباره برگزاری هرچه بهتر این حماسه حسینی ارائه کردند.
مؤمنی: همه دستگاهها باید با رصد لحظهای وضعیت و ارائه بیوقفه خدمات، وارد عمل شوند
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، حدود ۱۰ روز پیش از روز اربعین از رفع بخش قابل توجهی از مشکلات سال گذشته خبر داد و بر تلاش برای ارائه خدمات مطلوبتر به زائران در پایانه مرزی مهران تأکید کرد. وی تصریح کرد که همه دستگاهها باید با رصد لحظهای وضعیت و ارائه خدمات بیوقفه، در جهت رفاه، رضایت و امنیت زائران وارد عمل شوند.
وزیر کشور با اشاره به حجم بالای تردد در مرز مهران افزود: براساس گزارشهای رسمی، جمعیت شهر مهران تنها ۳۳ هزار نفر است، اما در اوج ترددها تا ۲۰۰ هزار نفر ظرف ۲۴ ساعت و سالانه حدود هشت میلیون نفر از این مرز عبور میکنند. این آمار چشمگیر نشاندهنده مسئولیت سنگین همه نیروها در تأمین امنیت، نظم و خدماترسانی مطلوب به زائران است.
ثبت تردد پنج میلیون و ۹۹۰ هزار و ۹۶۲ زائر از مرزهای اربعینی کشور تا ۲۳ مرداد
براساس اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، با گذشت ۲۰ روز از آغاز اجرای طرح جابهجایی اربعین حسینی ۱۴۰۴ (۴ تا ۲۳ مردادماه)، تردد پنج میلیون و ۹۹۰ هزار و ۹۶۲ زائر از مرزهای اربعینی کشور به ثبت رسیده است. بیشترین میزان تردد زائران از مرزهای ششگانه اربعینی مربوط به استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خوزستان، البرز، فارس، مازندران، قزوین، کرمان، یزد و سیستانوبلوچستان بوده است.
بازدیدهای میدانی و اهتمام همه ارکان دولت با توجه به مسئولیتها و تقسیم وظایف، موجب ارتقای سطح خدماترسانی و افزایش رضایتمندی زائران در مرزها شده است؛ سهولت تردد در گذرگاههای مرزی نیز از نکات برجسته مراسم اربعین ۱۴۰۴ به شمار میرود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در اظهارنظری با بیان اینکه «قضاوت در مورد عملکرد دولت در اربعین بر عهده مردم است»، به مسئولان اجرایی این مراسم نمره ۲۰ داد.
ستاد اربعین نیز بر اساس وظایف ذاتی خود و طبق زمانبندیهای از پیش تعیینشده، تلاش کرد اداره امور و هماهنگی میان استانها بهخوبی پیش رود. استانهای مرزی دخیل در برگزاری مراسم نیز خدماترسانی مؤثری داشتند و با هماهنگی ستاد اربعین، وزارت کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و دیگر دستگاههای ذیربط، اقدامات لازم با همافزایی و انسجام اجرا شد.
امیدواریم از ظرفیت گردشگری مذهبی برای رونق اقتصادی استان ایلام استفاده شود
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه ایلام با اشاره به نقش راهبردی این استان در تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: «حضور در استان زیبای ایلام که در مسیر عبور میلیونها زائر قرار دارد، مایه خوشحالی و افتخار است و به همه مسئولان و مردم پرتلاش استان خدا قوت میگویم.»
وی افزود: «خدمت به زائران، نعمتی الهی است که خداوند متعال به مردم استان ایلام عطا کرده و امیدوارم با تلاشهای مسئولان از این ظرفیت بهعنوان گردشگری مذهبی برای افزایش درآمد و رونق اقتصادی استان بهرهبرداری شود.»
مهاجرانی با بیان اینکه گردشگری مذهبی از مهمترین گونههای گردشگری فرهنگی است، ادامه داد: «این ظرفیت میتواند هم در ارتقای فرهنگی جامعه نقشآفرینی کند و هم به توسعه درآمد و اشتغال مردم کمک نماید.»
عملکرد دولت در مراسم اربعین نشان داد این فرصت بزرگ معنوی بهخوبی برای خدمت به جامعه مورد استفاده قرار گرفت و با توجه به تجربیات کسبشده، در سالهای آینده خدمات به زائران با کیفیت و کارآمدی بیشتری ارائه خواهد شد.
