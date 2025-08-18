به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا میر تاج الدینی نماینده ادوار مجلس در نشست هم‌افزایی، هماهنگی و برنامه‌ریزی ستاد مرکزی بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور اظهار کرد: امروز جنگ روایت‌هاست و نباید در این عرصه کوتاه بیاییم، سلطنت طلبان برای خودشان جشن ۱۰۰ سالگی می‌گیرند با وجود اینکه بیش از ۴۵ سال است سقوط کردند و در حکومت نیستند.

وی ادامه داد: نباید روایتگری ما منحصر به ۱۷ شهریور باشد، روزهای تاریخی بسیاری وجود دارد که باید به نسل‌های سوم و چهارم انقلاب به درستی منتقل شود.

میر تاج الدینی تصریح کرد: لازم است روز فرار شاه به درستی معرفی شود که با ۲۴ میلیارد دلار از کشور فرار کردند و ۲۰ درصد فروش نفت اصلاً به خزانه نمی‌آمد. در سال ۵۶ تولید نفت ۶ میلیون بشکه داشتیم و ۴ میلیون بشکه نفت را صادر می‌کردیم ۱۳ تریلیون متر مکعب میزان گاز کشور بود، در حال حاضر سه برابر آن زمان گاز داریم و ۱۳۴ میلیارد بشکه ذخیره نفتی داشتیم؛ حالا ۱۵۸ میلیارد بشکه نفت داریم.

وی در همین رابطه ادامه داد: دانشجویان زمان انقلاب ۲۷۰ هزار دانشجو بود اما در حال حاضر بیش از ۶ میلیون دانشجو داریم. برای آنکه بتوانیم با مستند تونل زمان مقابله کنیم باید فیلم‌های فاخر و هنری تولید کنیم.