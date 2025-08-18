به گزارش خبرنگار مهر، مسعود معینیپور رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور در نشست هم افزایی، هماهنگی و برنامهریزی این ستاد اظهار کرد: مطالعه انقلابها در دنیا نشان میدهد که وقایع پُر سرعتی را پشت سر گذاشتند که ممکن است بسیاری از وقایع در گذر زمان به فراموشی سپرده شود. تجاربی که در بستر انقلابها رخ میدهد میتواند مانع گسست اندیشه انقلاب به شکل میان نسلی شود.
وی افزود: نسلهای متفاوتی در بستر نظام سیاسی به وجود میآیند، طبق نظر ابن خلدون از زمان شکلگیری انقلاب چهار نسل مؤسس، مباشر، مقلد و ویرانگر وجود دارد. در طول تحولات انقلاب افراد اهمیت دارند و اگر روایت سازی راجع به شخصیتها و وقایع صورت نگیرد برای آنها روایت سازی انجام میدهند.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور همچنین عنوان کرد: سه گانه ۱۵ خرداد، ۱۹ دی و ۱۷ شهریور ۵۷ مواجهه مستقیم رژیم حاکم و رژیم پهلوی با توده مردم است.
معینیپور در رابطه با جنگ ۱۲ روزه نیز یادآور شد: از دوره صفوی به بعد نیروی خارجی به بازیگری تبدیل شد که در هر صورت توده مردم مانع حضور نیروی خارجی میشوند و میخواهند استقلال خود را حفظ کنند، در جنگ ۱۲ روزه این مسئله به وضوح مشخص شد. اگر این همگرایی به روایت سازی درستی تبدیل شود و این واقعه احیا شود طبیعتاً توده مردم شبیه خودشان را در رژیم قبل در واگرایی با نظم استکباری آن زمان مشاهده خواهند کرد.
وی ادامه داد: وقتی در جریان رسانهها و فرهنگ و ادب در ژورنالیسم اندیشه توجه میکنیم، شاهد تولید آثار جهانی در راستای ایدئولوژیهای سیاسی هستیم اما شاید تنها جایی که تولیدات رسانهای و فرهنگی نسبت به نظام سیاسی با ثبات خود گشاده دستی دارد، اینجا است. رهبر انقلاب فرمودند آنقدر که غربیها راجع به انقلاب ما ادبیات تولید کردهاند خود ما تولید نکردهایم.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم روایت درستی را در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نسبت به رویداد هفدهم شهریور ماه داشته باشیم.
