سپاه پاسداران: آزادگان عزیز،نماد حقیقی مقاومت فعال وامید راهبردی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت فرارسیدن ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی تصریح کرد: آزادگان عزیز، نماد حقیقی مقاومت فعال و امید راهبردی هستند؛ همان حقیقتی که در دفاع مقدس هشت ساله، ۱۲ روزه و نیز جبهه مقاومت فلسطین و همچنین میدان‌های شکست‌های پیاپی رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی‌اش در منطقه جلوه‌گر شده است.

در متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به مناسبت ۲۶ مرداد ماه سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی انتشار یافته، آمده است: «۲۶ مرداد ماه»، سالروز بازگشت حماسه‌آفرین آزادگان سرافراز به آغوش گرم میهن اسلامی، یادآور صبر الهی، اراده آهنین و ایمان راسخی است که در سخت‌ترین میدان‌های آزمایش، پرچم عزت و سربلندی ملت ایران را برافراشت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه افزود: این قهرمانان بی‌ادعا، نه تنها در دوران اسارت با شجاعت و صلابت، نقشه‌های دشمن بعثی و حامیان غربی و شرقی اش را ناکام گذاشتند، بلکه پس از بازگشت، با حضور فعال و الهام‌بخش در عرصه‌های علمی، فرهنگی، مدیریتی، اجتماعی و سازندگی، موتور پیش‌برنده اهداف و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی شدند و در مسیر تمدن‌ساز پیش‌روی ملت ایران، نقش‌آفرینی های ماندگار داشته‌اند.



«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس در سنگرهای رویارویی با دشمن بعثی تا سنگر مقاومت و ایستادگی در زندان‌های رژیم جنایتکار صدام، بر عهد همیشگی خود با آرمان‌های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و ملت شریف ایران استوار و با الهام از مکتب آزادگان سرافراز، تأکید می‌کند: ملت شریف و عظیم الشأن ایران در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و مقابله با هرگونه تهدید و توطئه استکباری و صهیونیستی، مصمم‌تر از همیشه ایستاده است. دشمنان ایران و ایرانی نیز بدانند: همان ملتی که فرزندانش سال‌ها در زنجیر اسارت دشمن، پرچم تسلیم را به زمین انداخت و پرچم عزت را برافراشت، امروز در بلندای شکوهمند تجربه، ایمان و اقتدار چند برابری، آماده در هم شکستن جبهه هر متجاوز و هر نقشه شوم علیه امنیت و آینده سرزمین خود است.»



سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: به فضل الهی و با تکیه بر وعده نصرت خداوند، همان‌گونه که آزادگان ما از بند اسارت رهایی یافتند، ملت‌های مظلوم منطقه نیز در پرتو مقاومت و بیداری اسلامی، سلطه‌طلبان و اشغالگران صهیونی و آمریکایی را از سرزمین‌های خود بیرون خواهند راند و جغرافیای مقاومت را تا افق پیروزی نهایی امت اسلامی گسترش خواهند داد.