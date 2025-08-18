مخبر: به قول شهید حاجی زاده محکوم به پیشرفت و توسعه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار مشاور مقام معظم رهبری با نخبگان و مدیران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بر نقش کلیدی مراکز علمی در حل چالشهای ملی و حرکت به سمت تولید ثروت دانشبنیان تأکید شد.
در این دیدار که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، دکتر محمد مخبر با اشاره به ضرورت تحول در مأموریت دانشگاهها پس از دفاع مقدس اخیر، اظهار داشت: امروز دانشگاههای کشور باید وارد مسیر حل مسئله شوند و دوران صرف آموزش و پژوهشهای نظری گذشته است و مراکز علمی باید پاسخگوی نیازهای واقعی کشور باشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه شرکتهای دانشبنیان رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان الاقصی، خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از شرکتهای دانشبنیان رژیم صهیونیستی پس از این رویداد، تمام توان خود را معطوف به تقویت ساختار نظامی این رژیم کردند که این نشان میدهد فناوری در رژیم صهیونیستی در خدمت تهاجم و کشتار است.
وی افزود: شرکتهای دانش بنیان ما هم بعد از جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس ملت ما باید وارد عرصههای حل مساله شوند؛ به ویژه حوزه فناوری ارتباطات که نیاز مبرم کشور است.
مخبر با تأکید بر راهبرد شهید حاجیزاده، فرمانده فقید نیروی هوافضای سپاه، مبنی بر اینکه ما محکوم به توسعه در فناوری هستیم، گفت: در حوزههای مختلف، به ویژه مخابرات و فناوریهای ارتباطی، سرآمد هستیم، اما این کافی نیست. باید با سرعت بیشتری پیش برویم و فاصله خود را با رقبای جهانی افزایش دهیم.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب خطاب به مدیران و نخبگان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر تأکید کرد: جهاد دانشگاهی باید به سمت تولید ثروت از طریق فناوری حرکت کند و این به معنای عرضه توانمندیها و اثبات کارآمدی شماست و یقیناً باید خودتان هم به دنبال فرصتها باشید و موقعیتسازی کنید. تا زمانی که حل مسئله انجام نشود، کارآمدی جهاد دانشگاهی محقق نشده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روحیه فعال و پویای جهاد دانشگاهی، اظهار داشت: غیرت دینی و ملی شما اجازه نخواهد داد که در حوزه علمی وابسته باشیم و امروز دشمن با تحریمها و محدودیتها میخواهد ما را از پیشرفت بازدارد، اما تاریخ نشان داده که هرکجا اراده کردیم، توانستیم.
وی از مدیران جهاد دانشگاهی خواست تا به سرعت یک گروه اقدام تشکیل دهند و وعده داد: در این زمینه از شما حمایت خواهیم کرد و قطعاً تمامی دستگاهها از جمله بانکها با ارائه طرحهای کاربردی و بیزینسپلنهای عملیاتی، ترغیب خواهند شد تا وامهای مناسب را در اختیار شما قرار دهد.
مخبر با انتقاد از نگاه سنتی به اقتصاد، گفت: سرمایه اصلی کشور، کارخانهها و ذخایر مالی نیست؛ بلکه شما هستید و نیروی انسانی متخصص و متعهد، بزرگترین دارایی ایران عزیز است و شعار نیست بگوییم هرکجا که اراده و نخبگی جوانان و تجربه و مهارت استادان جمع شد، مشکلات یک به یک حل شدند و بحرانها به فرصتهای کم نظیر تبدیل شدند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری همچنین بر لزوم توسعه ارتباطات فناورانه امن و بومی تأکید و تصریح کرد: این یک نیاز استراتژیک برای کشور است و نباید در حوزههای حساس، وابسته به فناوریهای خارجی باشیم و قطعاً حاکمیت و شرکتهای بزرگ هم از این امر استقبال خواهند کرد که این امر لازمه حضور فعال شماست که باید توانمندی خود را در سطوح مختلف به تصمیم سازان عرضه کنید و مطمئن باشید اگر مسألهای را حل کنید این سرمایه هاست که به سمت شما سرازیر خواهد شد و شرکتها و مجموعههای کوچکتان به مراکز توسعه فناوری بزرگ، ذیل جهاد دانشگاهی تبدیل خواهد شد.
در ادامه این جلسه، مدیران جهاد دانشگاهی خواجه نصیر به ارائه گزارشی از اقدامات و برنامههای خود پرداختند. دکتر مخبر با استقبال از این طرحها، گفت: جهاد دانشگاهی به ویژه جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی باید به عنوان بازوی اجرایی دانشگاهها، پروژههای بزرگ ملی را پیش ببرد و اگر امروز نتوانیم مسائل کشور را حل کنیم، فردا دیر است و فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد دانشبنیان نیز همین امر بوده که مقاصد پیشرفت کشور از مسیر علم و فناوری میگذرد.
