محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت حفظ حقوق ملت ایران در مذاکرات بینالمللی اشاره کرد و گفت: حقوق ملت ایران قابل معامله نیست و نباید نسبت به آن کوتاهی کنیم. قطعاً هیچکس بر سر حقوق ملت ایران معامله نخواهد کرد. فناوریهای علمی و هستهای حق ملت ایران است و نباید از آن بگذریم؛ زیرا آینده آیندگان وابسته به حفظ این حقوق است. چه معنایی دارد که برخی کشورها سلاح هستهای داشته باشند، اما مردم ما از داشتن فناوری صلحآمیز هستهای محروم شوند؟
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ادامه داد: کشورهای اروپایی در هیچ مقطع زمانی همراه ایران نبوده و تنها منافع خود را دنبال کردهاند. در دوران دفاع مقدس نیز مواضع آنها روشن بود و مشخص است که کدام طرف بودند و چه کردهاند.
جوکار افزود: این روزها طرف غربی، ایران را تهدید به فعال کردن مکانیسم ماشهای میکند که در برجام آمده است. ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرد، اما این آمریکا بود که یکطرفه برجام را نقض کرده و از آن خارج شد. اروپاییها نیز تعهدات خود را عملی نکردند. در چنین شرایطی، استفاده از بند مربوط به فعالسازی مکانیسم ماشه، آیا معنایی جز این دارد که طرف غربی میخواهد منافع ایران را نادیده بگیرد؟
وی در ادامه و در واکنش به بیانیه اخیر جبهه اصلاحات که آمادگی تعلیق داوطلبانه غنیسازی اورانیوم را مطرح کرده و خواستار پذیرش نظارت کامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مقابل رفع کامل تحریمها شده است، تاکید کرد: عجیب است که در بیانیه جبهه اصلاحات آمده است که ما به صورت داوطلبانه از حق غنیسازی خود بگذریم و آن را تعلیق کنیم!
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر ایران از انرژی صلحآمیز هستهای و حق خود برای غنیسازی بگذرد، چه پیامی به آیندگان خواهد داشت؟ اگر ما این کار را کنیم، نسلهای آینده ما را مورد نقد قرار خواهند داد و خواهند گفت که گذشتگان در مذاکراتی، این موضوع ننگین را پذیرفتند و از حق کشور کوتاه آمدند. ما نباید به راحتی شرایطی را بپذیریم که حقوق کشور و ملت و فناوریهای صلحآمیز هستهای را محدود کند.
جوکار ادامه داد: جبهه اصلاحات در بخش دیگری از بیانیه خود و در واکنش به تهدید فعالسازی مکانیسم ماشه خواستار آغاز مذاکرات مستقیم و جامع با آمریکا شده است؛ جای تأسف است که برخی در داخل به دنبال پذیرش شرایطی هستند که حق غنیسازی را کنار بگذاریم و با آمریکایی که بدون هیچ دلیل و پایه و اساسی، مراکز هستهای کشورمان را بمباران کرد، مذاکره مستقیم و جامع کنیم! آیا این افراد به دنبال امضای برجام دیگری هستند؟ مگر برجام برای ما چه داشت که یک اشتباه را باز هم تکرار کنیم؟
وی همچنین به یادآوری شروط ترامپ برای ایران در ابتدای فعالیتش به عنوان رئیسجمهور آمریکا پرداخت و گفت: ترامپ شروطی برای ما مطرح کرد، از جمله کاهش برد موشکهای ایران و قطع حمایت از نیروهای مقاومت. این موارد حاکی از آن است که آنها به دنبال خلع سلاح کامل ایران هستند و معلوم نیست وعدههای رفع تحریمها هم که میدهند، در عمل محقق شود یا خیر. بنابراین، نباید به چنین وعدههایی اعتماد کرد.
جوکار ضمن نقد بیانیه اخیر جبهه اصلاحات، تصریح کرد: نباید یک جریان سیاسی امروز بیاید و همه توانمندیها و ظرفیتهای خودمان را نادیده بگیرد و راهکارهایی را ارائه دهد که صرفاً باب میل و مدنظر دشمن و طرف غربی باشد. ما باید منافع ملی و حقوق ملت را محور تصمیمگیریهای خود قرار دهیم و بر اساس آن حرکت کنیم.
