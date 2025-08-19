بیانیه جبهه اصلاحات؛ نسخه نجات یا مانیفست ذلت!؟

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست، یادداشت مهمان: بیانیه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ جبهه اصلاحات ایران، حلقه آخر زنجیره‌ای است که از پسِ جنگ ۱۲ روزه، در اتاق فکر غرب‌گرایان داخلی کلید خورده؛ همان‌هایی که نتانیاهو به حقیقت، «سرمایه‌های ما در ایران» خواندشان. از یادداشت «تغییر پارادایم» محمدجواد ظریف در فارن‌پالیسی تا مواضع ضد امنیت ملی حسن روحانی و حالا این بیانیه، همه یک هدف دارند: تسلیم به دشمن در قالب شعارهای فریبنده‌ای مثل «آشتی ملی» و «تعامل جهانی».



این «سیاه‌نامه»، نه راه‌حلی برای مشکلات ملت، بلکه نسخه‌ای برای فروختن استقلال ایران به ارزان‌ترین قیمت ممکن است.



بیانیه با تصویرسازی از «روان زخمی ایرانیان» و «سایه ناامیدی و اضطراب»، ملت مقتدر ایران را که در جنگ ۱۲ روزه، سیلی محکمی به رژیم صهیونیستی زد، تحقیر می‌کند. این ادبیات، مستقیم از پروپاگاندای اسرائیل و آمریکا کپی شده که می‌خواهند ایران را ضعیف، منفعل و در بن‌بست نشان دهند. جبهه اصلاحات، با سیاه‌نمایی اقتصادی و القای «فلج اقتصادی»، پالس ضعف به دشمن می‌فرستد. اما نمی‌گویند که این «ناترازی‌های مزمن»، «تورم افسارگسیخته»، و «سقوط ارزش پول ملی» ثمره ۳۰ سال سیاست‌های نئولیبرال دولت‌های همفکر خودشان است؛ از بانک‌های خصوصی خاتمی‌ساز که خون ملت را مکیدند تا شرکت‌های خصولتی باندی که دلار را گران کردند و معیشت مردم را به گروگان گرفتند. چرا از این ریشه‌ها حرفی نمی‌زنید؟ چون خودتان معمار این وضعید! در حالی از مشکلات اقتصادی می‌نالید که حتی یک کلمه از ریشه این مصیبت‌ها نمی‌گویید: اقتصاد نئولیبرال ضدمردمی، بانک‌های خصوصی، و شرکت‌های خصولتی باند رفقایتان که معیشت ملت را گروگان گرفته‌اند. حال راه‌حلتان چیست؟ نه مبارزه با فساد، نه احیای عدالت، نه حتی بازستانی حق مستضعفین! فقط مذاکره ذلیلانه با آمریکا!



می‌دانید چرا از اصلاح ساختارهای ناکارآمد بوروکراتیک و مبارزه با الیگارشی حرفی نمی‌زنید؟ چون خودتان اولین بازنده موج عدالت‌گستری خواهید بود! به‌جای آدرس واقعی، سراب مذاکره را نشان می‌دهید تا افکار عمومی را از مشکلات اصلی منحرف کنید.



شعار «آشتی ملی» در این بیانیه، چیزی نیست جز تلاش برای تطهیر فتنه‌گران ۸۸ و بازگرداندن مهره‌های سوخته‌ای مثل میرحسین موسوی و خاتمی. «رفع حصر» و «آزادی زندانیان سیاسی»؟ این‌ها واقعاً چقدر از مشکلات ملت اند؟ چه ربطی به درد واقعی مردم دارند؟ مردم امروز دنبال نان، مسکن، و معیشت‌اند، نه تطهیر کسانی که با آشوب و همسویی با بی‌بی‌سی و صدای آمریکا، کشور را به لبه پرتگاه بردند. برای مردم، آشتی ملی یعنی مبارزه با فساد، بازگرداندن حق مستضعفین، و تقویت اقتصاد ملی، نه باج دادن به خائنانی که در فتنه ۸۸، دست در دست دشمن، امنیت ایران را هدف گرفتند. این چه آشتی‌ای است که بوی خیانت می‌دهد و خواست دشمن را تکرار می‌کند؟



اگر دغدغه آشتی ملی تان حقیقی است بهتر نیست ابتدا از خود و رسانه‌های زنجیره‌ای‌تان شروع کنید تا از توهین و افترا به مخالفین فکرتان کمی بکاهند؟



بیانیه با گستاخی، پیشنهاد «تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی» و «مذاکره جامع با آمریکا» را می‌دهد، گویی تجربه فاجعه‌بار برجام هیچ درسی به این جماعت نداده. مگر خروج یک‌جانبه ترامپ، نفع تقریباً هیچ، وعدهٔ سرِ خرمنِ اینیستکس اروپایی و حتی بمباران امریکایی در میانه مذاکرات جدید، برایتان کافی نبود؟ با این حال، در کمال کودنی، بیانیه می‌گوید الگوی ۲۲ سال گذشته مذاکره برای «خرید زمان» بوده و ایران مقصر است، نه آمریکا که به هیچ تعهدی پایبند نبود! این فتیش جنون‌آمیز مذاکره، چیزی جز نگاه بچه‌گانه به روابط بین‌الملل نیست که فکر می‌کند با منطق «بدیم بره»، آمریکا هزار میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند یا امضای کری واقعاً تضمین است! مذاکره جامع از نگاه واشنگتن، یعنی خلع سلاح موشکی، تضعیف جبهه مقاومت، و به‌رسمیت‌شناختن رژیم کودک‌کش صهیونیستی؛ دقیقاً همان چیزی که نتانیاهو در جروزالم‌پست آرزویش را کرد: «تجزیه ایران و سرنگونی نظام». جبهه اصلاحات، با این پیشنهاد، عملاً نقش مترجم فارسی پیام نتانیاهو را بازی می‌کند.



بیانیه از «همگرایی منطقه‌ای» و «صلح پایدار» دم می‌زند، اما این واژه‌ها، چیزی جز کد برای پذیرش پروژه‌های صهیونیستی مثل «پیمان ابراهیم» نیست.



وقتی نظام از ۱۴۰۰ با دیپلماسی فعال، روابط با عربستان، قطر، عراق و دیگر همسایگان را به شکل تصاعدی تقویت کرده، این تکرار «همگرایی» چه معنایی جز همسویی با طرح‌های بلوک غربی در غرب آسیا دارد؟ این نه صلح، بلکه ذلت در برابر دشمن است که در پوشش شعارهای فریبنده، به ملت تحمیل می‌شود.

بیانیه جبهه اصلاحات، ادامه همان پروژه‌ای است که از یادداشت ظریف تا مواضع روحانی، در اتاق فکر غرب‌گرایان طراحی شده: تسلیم ایران به دشمن، تضعیف نهادهای انقلابی، و بازگرداندن کشور به دوران ذلت‌بار وابستگی. این متن، ترجمه‌ای بی‌کم‌وکاست از پیام نتانیاهو است که می‌خواهد ایران را تجزیه کند و نظام اسلامی را سرنگون. ملت ایران، که در جنگ ۱۲ روزه عزت و اقتدارش را فریاد زد، نیازی به نسخه‌های تسلیم‌طلبانه شما ندارد. راه نجات ایران، در مقاومت، عدالت‌گستری، و پیشرفت بومی است، نه در خم‌شدن مقابل دشمن و تطهیر فتنه‌گران. جبهه اصلاحات، به جای این سیاه‌نامه‌ها، از ملت عذرخواهی کنید و دست از خیانت به عزت ایران بردارید. ایران انقلابی، با بصیرت ملت و هدایت رهبری، راه خود را می‌رود: عزت، استقلال، و پیشرفت!