خشاب دشمن را پر نکنید

چند هفته پس از توقف جنگ تحمیلی اخیر، یک اندیشکده مشهور آمریکایی در تحلیلی به وضعیت برنامه هستهای ایران پرداخت و سناریوهای مختلفی را برای آینده مورد بحث و بررسی قرار داد. نکته قابل تأمل در این گزارش جملات پایانی آن است که میگوید:
«در نهایت، آمریکا و اسرائیل باید یک کمپین تأثیرگذاری چندرسانهای آرام در ایران راهاندازی کنند تا بحث داخلی درباره سلاحهای هستهای را شکل دهند. این کمپین باید بر خطرات دنبال کردن زرادخانه هستهای برای ملت ایران تأکید کند - و نشان دهد که بلندپروازیهای هستهای جمهوری اسلامی محرک درگیری است، نه منبع امنیت برای مردم ایران و خاورمیانه.»
قبل از پرداختن به موضوع اصلی، ناگفته پیداست که منظور این گزارش از سلاح هستهای و زرادخانه هستهای، درواقع فعالیت صلحآمیز هستهای ایران است و چنین برچسبهایی صرفاً برای مشروعیتبخشی به خصومتها و خباثتهای آنان علیه ایران به کار میرود. اما موضوع اصلی همان است که این اندیشکده حتی از بیان مستقیم آن نیز ابایی ندارد؛ ایجاد تفرقه و چند صدایی در کشور.
۳۱ تیرماه سال گذشته رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس فرمودند: «در مسائل مهمّ کشور هم باید صدای واحدی از کشور شنیده بشود. در مسائل مهمّی که البتّه تشخیصش با شما است، یک جاهایی هست که بایستی دولت و مجلس و مسئولین گوناگون، یک حرف بزنند تا آن کسانی که در دنیا گوش تیز کردهاند که نشانههای اختلاف و دوگانگی را پیدا کنند، مأیوس بشوند؛ یک صدا باید شنیده بشود.»
اگر اتحاد و یکصدایی در مسائل مهم کشور در تابستان سال گذشته ضروری بود، در شرایط کنونی حیاتی و سرنوشتساز است. اینکه هدف و نیت صداهای متفرقه چیست و سرنخ آنها به «کمپین تأثیرگذاری چندرسانهای آرام» آمریکا و اسرائیل بازگردد یا خیر، مسئلهای ثانویه و قابل تأمل است اما بلندکردن صداهایی برخلاف واقعیت درباره مباحث حساس در حوزههای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و راهبردی کشور از جمله فعالیت هستهای و غنیسازی، آن هم با تکرار همان فهرست دیکتهشدهی آمریکا، در این وضعیت جنگی توقف آتش، با هر نیت و هدفی از جمله بهره جستن از فرصت شرایط فعلی برای طرح مطالب جناحی، در خدمت دشمن است و او را نسبت به رسیدن اهداف خود امیدوار میکند.
اینکه رهبر انقلاب اولین تکلیف از تکالیف هفتگانه راهبردی را حفظ اتحاد ملی عنوان کرده و آن را وظیفه تک تک افراد میدانند، ناشی از همین اهمیت است. عوامل بسیاری در شکست اخیر دشمن و نرسیدن آنها به اهداف شوم خود نقش داشتند اما مهمترین و اصلیترین آنها، همین اتحاد و انسجام بود و دشمن نیز همین نقطه را هدف گرفته است.
سخن گفتن و ارائه نظراتی که در شرایط فعلی و در رویارویی با دشمن، نسبت چندانی با واقعیتهای صحنه ندارد، برخلاف آنچه اعلام میشود، کشور و مردم را با خطر روبرو میکند و ناگفته پیداست تکرار دیکتهی دشمن در این زمینه، سطح جدیتری از ضربه به منافع ملی است.
