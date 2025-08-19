مظفر: بیانیه جبهه اصلاحات عبور از عقلانیت و خط قرمز نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به بیانیه صادره از سوی جبهه اصلاحات در یادداشتی نوشت: این ملت عزیز بارها ثابت کرده که در بزنگاه‌های تجلی عزت و غیرت با وجود همه مصائب و سختی‌هایی که به آنها وارد می‌شود همچنان راه نجات ملت و سرافرازی و آزادگی خویش را نه در تسلیم و سازش ذلت بار بلکه در ایستادگی و پایداری در برابر باج خواهی‌های قلدران بین المللی، پایبندی به آرمانهای امام، انقلاب، شهیدان و اطاعت از رهبری حکیم و فرزانه و نستوه و حفظ وحدت و انسجام ملی و امید به آینده‌ای درخشان می‌داند.

متن کامل یادداشت حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است:

بدون شک بیانیه ای که به اسم اصلاحات صادر شده عبور از عقلانیت و خط قرمز نظام، مخدوش کردن مصالح ملی و چراغ سبزی برای تیز شدن دندان طمع دشمنان این مرز و بوم علیه ملت مظلوم، مقاوم و وفادار ایران اسلامی است.

اگرچه وفاق ملی و رویکرد محبت آمیز به مردم و تأثیر آن در دوام و بقا انقلاب و کشور همواره باید تابلوی رفتاری حاکمان باشد اما زمان نشناسی و سوءاستفاده از شرایط و صدور بیانیه ای سراسر تهمت و محکومیت نظام و مسئولان کشور آن هم در این شرایط حساس را نمی‌توان از سر دلسوزی و اصلاح گری تلقی کرد. بلوغ سیاسی در سیاست‌ورزی در همه جناح‌های سیاسی حکم می‌کند در شرایطی که کشور و ملت در معرض تهدیدهایی از سوی سردمداران جلاد و بی عقل صهیونیستی آمریکایی قرار دارد که به هیچ قواعد انسانی پایبند نیستند، اقتدار ملی و مصالح ملت را در آوردگاه منازعات حزبی و گروهی قربانی نکنند.

هرچند به نظر می‌رسد بیانیه صادره دیدگاه همه اصلاح طلبانی که به عزت و سرافرازی و اقتدار کشور و ملت وفادارند نباشد ولی صدور چنین بیانیه ای در شرایط کنونی که دشمنان این ملت بر طبل آشوب و براندازی می‌کوبند، سیاه نمایی، القا ناامیدی، دوقطبی سازی کشور، هم‌صدا شدن با دشمنان و بدخواهان در تضعیف نهادهای حاکمیت، تعرض به نیروهای غرورآفرین نظامی و سپاهی، امید واهی بستن به صلح و سازش و وعده‌های فریبکارانه دشمنان خونخوار و همسو شدن با نغمه‌های شیطانی ترامپ و نتانیاهو ضمن اینکه نوعی واگرایی، انفعال و ابتذال و نوعی دعوت به طغیان و شورش داخلی و کلید زدن فتنه جدید و تکرار تجربه‌های تلخی است که جز بدنام کردن چهره اصلاحات و ایجاد تردید در نیت اصلاحگری، نشستن بر سر شاخ و بن بریدن و در نهایت برانگیخته شدن انزجار و تنفر ملی علیه چنین بیانیه‌های حقارت آمیزی که اقتدار و عزت ملی را در بازار مکاره سیاست زدگی به ثمن بخس به حراج گذاشته ثمر دیگری نخواهد داشت و لازم است عقلا و غیرتمندان این جبهه همانند بلوغ سیاسی و عقلانی که برخی در اظهاراتشان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مطرح کردند عکس العملی مناسب نشان دهند.

نگاهی به استقامت و پایداری ملت ایران از جناح‌ها و سلایق مختلف در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و حمایت جانانه ای که از نظام اسلامی و انقلاب کردند نشان داد که این ملت قهرمان با بلوغ سیاسی و عقلانیتی که بیشتر از مدعیان اصلاحگری دارند همچنان بر عهد و میثاق خویش با امام و شهیدان و رهبری عزیزشان جانانه و عزتمدارانه ایستاده اند و اینگونه بیانیه‌های خفیف و ذلت بار که منفعلانه جای شهید و جلاد را عوض کرده و دست گدایی صلح و سازش به سوی غداره بندان بین المللی دراز کرده و خواهان دست کشیدن نظام از دستاوردهای غرورآفرین و عزتبخش ملت خویش شده آب در هاون کوبیدن است و هرگز نمی‌تواند در عزم و اراده پولادین ملت ایران رخنه‌ای ایجاد کند و وقعی هم به این خوش رقصی‌ها نخواهند گذاشت و تجربه‌های ذلت باری که بر سر جولانی‌ها و قذافی‌ها آمد را فراموش نخواهند کرد.

این ملت عزیز بارها ثابت کرده که در بزنگاه‌های تجلی عزت و غیرت با وجود همه مصائب و سختی‌هایی که به آنها وارد می‌شود همچنان راه نجات ملت و سرافرازی و آزادگی خویش را نه در تسلیم و سازش ذلت بار بلکه در ایستادگی و پایداری در برابر باج خواهی‌های قلدران بین المللی، پایبندی به آرمانهای امام، انقلاب، شهیدان و اطاعت از رهبری حکیم و فرزانه و نستوه و حفظ وحدت و انسجام ملی و امید به آینده‌ای درخشان دانسته و پیامشان به یاوه گویی های دشمنان در وادار کردن این ملت به سازش و ذلت، همان پیام عاشورایی هیهات منالذله و پاسخ آنها به بیانیه نویسان مرعوب نیز بازگشت به عقلانیت و توجه به مصلحت نظام و اقتدار و عزت ملی در بزنگاه‌های تاریخی است.

ولسلام علی من اتبع الهدی

۱۴۰۴/۵/۲۸ مظفر حسین