گودرزی: بیانیه جبهه اصلاحات، ضد وفاق و انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی در واکنش به بیانیه اخیر جبهه اصلاحات، گفت: بیانیه جبهه اصلاحات، تسلیم نامهای است که چشم را به روی همه تجربیات گذشته خود و دیگران بسته است.
وی ادامه داد: تفکری که منجر به تنظیم این بیانیه شده است، دقیقاً به دنبال جلب رضایت آمریکا و جاده صاف کردن برای اسرائیل است. گروهی رادیکال میخواهند نقاط قوت ما را به نقاط ضعف و چالش برانگیز تبدیل کنند و مسیر تسلیم را هموار نمایند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مردم ایران در میدان عمل دیدهاند که هزینه سازش با دشمن از هزینه چالش با دشمن به مراتب بیشتر است، آن هم دشمنی که تشنگان و گرسنگان غزه را قتل عام کرد، میز مذاکره را بر هم زد و به ایران حمله کرد، سرداران و دانشمندان و زنان و کودکان ما را شهید کرد تا تسلیم اراده آنها شویم اما در جنگ ارادهها پیروز شدیم و امروز نیز در حوزه علم، دانش و پیشرفتهای نظامی، گامهایمان بلندتر و استوارتر شده است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بیانیه صادر شده نه تنها ضد وفاق و انسجام ملی، بلکه ضد شرافت و غیرت ایرانی است. صادرکنندگان این بیانیه در واقع به دنبال کودتای نرم علیه عزت، شرف، اقتدار و آبروی ایران با عظمت و عزیزند. آنها میخواهند داراییهای نقد و عینی کشور را با وعدههای نسیه و ذهنی دشمن، معاوضه کنند.
وی تصریح کرد: دولت و جریانات سیاسی کشور از گروهها و طیفهای مختلف، خطشان با این افراد جداست.
