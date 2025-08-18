به گزارش خبرگزاری مهر، ائتلاف امنا درباره عقبه و اهداف نامه‌ها و بیانیه‌های زنجیره‌ای جریان غربگرا و تسلیم طلب با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد: پروژه «نامه‌ها و بیانیه‌های زنجیره‌ای» که با تقسیم کار اصلاح طلبان در فواصل زمانی کوتاه و با عناوین و گعده‌ها و لجنه‌های همسو در حال انتشار است در صدد است با یقه‌گیری از حاکمیت و با ادبیاتی طلبکارانه و آمیخته با بحران نمایی، سبب تفرق اجتماعی و فروپاشی انسجام ملت به عنوان یکی از مهمترین نقاط قوت ما در برابر دشمن گردد.

متن بیانیه به این شرح است:

ملت رشید، مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر جنایتکارترین رژیم‌های تاریخ بشر یعنی دولت خبیث ایالات متحده آمریکا و رژیم کودک کش صهیونی، برگ زرین دیگری از کتاب قطور افتخارات این سرزمین را رقم زد.

ملت ایران در بزنگاه‌های مهم تاریخی ۱۵۰ ساله اخیر، مانند نهضت تحریم تنباکو، نهضت مشروطه، ملی شدن صنعت نفت، قیام ۱۵ خرداد، انقلاب شکوهمند اسلامی ۵۷ و مقاومت سلحشورانه ۸ سال دفاع مقدس، به انباشتی از تجربه اعتقادی، سیاسی و اجتماعی دست یافته که بر اساس آن هرگز مغلوب و مفتون هیچ تهاجم و ترفند خصمانه‌ای نخواهد شد.

آنچه در آخرین آوردگاه ظفرمندانه ایران یعنی جنگ ۱۲ روزه با رژیم آپارتاید صهیونی و آمریکا، دنیا را متحیر ساخت؛ اتحاد و انسجام اجتماعی کم نظیر در برابر دشمن و پشت سر رهبری حکیم انقلاب بود که دفاع جانانه و غرورآفرین سربازان ملت در میدان مقابله با شبیخون ناجوانمردانه، تروریستی و نابرابر دشمنان غدار را کامل کرد.

در کمتر از ۲۴ ساعت، با طراحی خردمندانه و دوراندیشانه حکیم فقیه امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) نیروهای مسلح ایران از موضع پدافندی به فاز آفندی وارد شده و به سرعت دشمن صهیونی را وادار به کشاندن ارباب آمریکایی به صحنه جنگ و نهایتاً التماس برای آتش بس کردند.

اما آنچه در این رخداد بزرگ بیش از هر چیز دیگری دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را هم متعجب و هم ناکام گذاشت، نمایش باشکوه انسجام و اتحاد سیاسی و اجتماعی مردم ایران حول محور «اسلام، ایران، انقلاب و ولایت» بود که در طول این ۱۲ روز و پس از آن، سنگین و کوبنده همچون موشک‌های قدر و سجیل و فتاح و خرمشهر بر سر دشمنان دون و زبون فرود آمد و رویاهای پوشالی و خام آنان درباره فروپاشی ایران عزیز را باطل کرد.

آمریکا و رژیم آپارتاید صهیونی، شاید گرفتار آمده در توهمات ناشی از وقایع تلخ ۱۴۰۱ و نیز گنده‌گویی‌های ضدانقلاب فاسد و بی ریشه، در این خیال باطل بودند که رشته اتحاد ملی در ایران و پیوند میان مردم با نظام اسلامی چنان گسسته شده که با شروع حمله و ترور فرماندهان ارشد نظامی، ایران دچار فروپاشی سیاسی شده و مردم به استقبال دشمن خواهند رفت!

زهی خیال باطل! که ساکنان تمدن ساز این دیار کهن، هزاران سال است داغ خیانت به کشور و همسویی با خصم را در بدترین شرایط و اوضاع به دل دشمنان گذاشته‌اند. دقیقاً در شرایطی که دشمن صهیونی و آمریکا تصور می‌کردند با آغاز فشار از بیرون، فروپاشی در درون آغاز می‌شود، مردم ایران چنان صحنه بدیع و بی نظیری از اتحاد و انسجام و پیوند اندیشه اسلامی و هویت ملی را به نمایش گذاشتند که نمونه آن را جز در دوران انقلاب و دفاع مقدس شاهد نبوده‌ایم. با قاطعیت می‌توان گفت «حکمت، هوشمندی و قاطعیت رهبری، سرعت بازسازی و دلاوری نیروی مسلح و بصیرت و انسجام ملت» سه ضلع مبارکی بودند که دشمن صهیونی را پس از ۱۲ روز از اهداف خباثت آلود خود پشیمان ساخته و مجبور به گدایی پایان مخاصمه و آتش بس کردند.

اما در کنار حلاوت حماسه مردمی شور و شعور در دفاع مقدس ۱۲ روزه، متأسفانه از فردای آتش بس، یک جریان قلیل و علیل سیاسی که در سابقه آن نیز موارد زیادی از انفعال و تسلیم طلبی و غرب درستی به چشم می‌خورد، با زنجیره‌ای از مواضع و اقدامات، در صدد برآمده تا ضمن بر هم زدن انسجام و اتحاد مردم حول اسلام و ایران عزیز، به طور مرتب، پیغام‌های ضعف و فتور و انفعال و تفرقه و تشتت را به بیرون از کشور ارسال کند.

جریانی که بخش‌هایی از آن، بیش از سه دهه از سال‌های پس از انقلاب را بر اریکه قدرت و ثروت سوار بوده و در این دوران، اقتصاد و معیشت ملت را به گروگان گرفته تا با فشار به نظام و ملت، زمینه ذلت ایران را با سراب مذاکره لگدمال کند؛ پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز، تلاش دشمن شاد کنی را آغاز نموده تا در قالب مواضعی چون نامه ۱۸۰ اقتصاددان، بیانیه میرحسین موسوی، بیانیه ۸۰۰ نفره در حمایت از موسوی، مقاله‌های «تغییر پارادایم» در رسانه‌های خارج کشور و اخیراً بیانیه جبهه اصلاحات، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی ناشی از مقاومت ملی در برابر تجاوز دشمن را تبدیل به نقطه ضعف نموده و با پمپاژ مداوم اختلاف افکنی و القای یاس و ناتوانی، پروژه ناکام صهیونیست‌ها در تضعیف انسجام ملی ایرانیان و فروپاشی روانی مردم را تکمیل کند و در کنار آن به زعم خود، نظام را مجبور به تسلیم در برابر خواسته‌های زورگویانه آمریکا به بهانه نرمش و دیپلماسی و تدبیر نماید.

در حالی که حمله ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل به ایران در حین مذاکره، احتمالاً تا سال‌ها در کلاس‌های دروس علوم سیاسی بi عنوان نمونه عینی بی اعتباری قوانین بین‌المللی و رفتار فریبنده و ضداخلاقی امپریالیسم، تدریس خواهد شد اما همزمان در بین جریان غربگرای داخلی، نه تنها عبرت‌آموز نبوده بلکه جبهه اصلاحات در بیانیه خود خواستار آن است تا آنچه دشمن غدار و ظالم با جنگ و تجاوز به دست نیاورده، در طبق اخلاص گذاشته و با رضایت رغبت، خود تقدیم و تسلیم او کنیم.

پروژه «نامه‌ها و بیانیه‌های زنجیره‌ای» که با تقسیم کار اصلاح طلبان در فواصل زمانی کوتاه و با عناوین و گعده ها و لجنه های همسو در حال انتشار است در صدد است با یقه‌گیری از حاکمیت و با ادبیاتی طلبکارانه و آمیخته با بحران نمایی، سبب تفرق اجتماعی و فروپاشی انسجام ملت به عنوان یکی از مهمترین نقاط قوت ما در برابر دشمن گردد.

طنز تلخ روزگار است کسانی که «مکانیسم ماشه» را در برجام گنجاندند و با لاپوشانی و انکار آن، سبب تفوق دشمن در یک قرارداد ظالمانه شدند؛ امروز به جای پاسخگویی در برابر آن خطای ضد منافع ملی، همپای دشمنان و با فرار به جلو، نظام را با همان مکانیسم ماشه تهدید می‌کنند که اگر باج بیشتری ندهیم با همین ابزار کشور نابود خواهد شد.

ائتلاف نیروهای مردمی انقلاب اسلامی (امنا) ضمن تاکید بر بینش و بصیرت مثال زدنی ملت مؤمن و آگاه در برابر القائات دشمن پسند و ایران ستیز، از همه نیروها و جریانات سیاسی و اجتماعی و رسانه‌های متعهد و فادار به نظام و انقلاب و دوستدار استقلال و سربلندی کشور از همه طیف‌ها و سلیقه‌های سیاسی می‌خواهد در برابر این روند خزنده که همسو با دشمن، اتحاد و ایمان مردم را هدف قرار داده سکوت نکنند و با موضع گیری درست و به موقع، این پروژه ننگین را خنثی نمایند.

همچمین به صحنه گردانان حرکت مشکوک «نامه‌ها و بیانه‌های زنجیره‌ای» هشدار می‌دهیم که گمان نکنید، عقبه چنین اقدامات و مواضع ذلت طلبانه‌ای از دید مردم پنهان خواهد ماند. این مسیری که در پیش گرفته‌اید، اسلافتان پیش از این طی کردند و جز ننگ چیزی برایشان حاصل نشد. از آنها عبرت بگیرید، تیشه بر ریشه کشور خود نزنید و به جای تمسک به طناب پوسیده آمریکا و رژیم صهیونیستی به حبل المتین اسلام و ملت بازگردید که اگر نکنید، در پیشگاه خدا و مردم و تاریخ شرمنده ابدی خواهید بود.

والسلام

ائتلاف نیروهای مردمی انقلاب اسلامی (امنا)