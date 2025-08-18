به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی عصر دوشنبه در دیدار با جمعی از انجمن‌ها و تشکل‌های زیست‌محیطی استان، از جمله انجمن دوستداران دماوند، هیئت کوهنوردی با تأکید بر اینکه تشکل‌های مردم‌نهاد به دلیل پیوند مستقیم با جامعه و حضور میدانی در عرصه‌های طبیعی، بازوی مطمئن حفاظت از محیط زیست به شمار می‌روند، اظهار کرد: مشارکت هدفمند مردم، شفافیت در اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری مدنی از ارکان اصلی حکمرانی محیط زیست است.

کنعانی افزود: اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، در چارچوب برنامه‌های راهبردی خود، تقویت تعامل و هم‌افزایی با نهادهای مدنی را در اولویت قرار داده و تلاش دارد این ظرفیت اجتماعی را به فرصت عملی برای صیانت از منابع طبیعی و تنوع زیستی استان تبدیل کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در پایان ضمن قدردانی از تلاش فعالان مدنی گفت: همراهی و پیگیری مستمر این گروه‌ها می‌تواند به ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت از طبیعت و بهره‌برداری خردمندانه از منابع طبیعی منجر شود.