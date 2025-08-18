بیانیه گام دوم انقلاب بهترین سند برای مطالبه گری به حق است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق زمانی مقدم ظهر دوشنبه در نشست صمیمی با اصحاب خبر و رسانه شهرستان فهرج با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب بهترین سند برای مطالبه گری به حق و شایسته است گفت: رسانه‌ها باید حقایق را در راستای بیانیه گام دوم انقلاب دنبال کنند.

وی افزود: قطعاً هر جا سختی از حق و حقیقت گفته شود پاداش دنیوی و اخروی در پی خواهد داشت.

همچنین در این مراسم مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه فهرج گفت: تمام اقدامات بسیج را محور خبرهای خود بدانید چرا که بسیج برای مردم است.

حجت‌الاسلام بهزاد منصوری، افزود: در دنیای امروز آنچه اذهان را تغییر می‌دهد فقط رسانه است، لذا همین امر وظایف شما خبرنگاران را در ذکر روایت‌های صحیح و درست سنگین می‌کند.