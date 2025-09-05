اتحاد مقدس در جنگ ۱۲ روزه معجزه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین بهزاد منصوری، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان فهرج، با تبریک فرا رسیدن هفته وحدت، بیان کرد: تنها راه پیروزی دشمن در جنگی که آغاز کرده، تفرقه و دو قطبیسازی جامعه است.
وی افزود: اقتدار منطقهای جمهوری اسلامی، پیشرفت علمی و مقدمهسازی ظهور امام زمان، از آثار اتحاد بین مردم است.
منصوری، در ادامه به استفاده رهبر معظم انقلاب از واژه اتحاد مقدس در بیانات اخیر ایشان اشاره کرد و گفت: اتحاد مقدس واژهای کلیدی است که در جنگ ۱۲ روزه معجزه کرد.
امام جمعه موقت فهرج با بیان اینکه ثمره اتحاد همه ملت ایران، تشکیل دهنده ایران قوی است، خاطرنشان کرد: ایران قوی با دارا بودن ۳ عنصر اسلام ناب محمدی، ایرانیت و انقلاب اسلامی، تمام فتنههای دشمن را به هم میریزد.
