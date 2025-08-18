به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو در آئین رونمایی از پویش ایران آباد و افتتاح ۳۰۵ پروژه مهر صنعت آب و برق و ۸۵۴ پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵ هزار مگاوات به ارزش ۴۳۲ هزار میلیارد تومان، گفت: بخش آب کشور با مشکلات، کم آبی انباشته، افزایش مصارف انبوه، پروژه‌ای نیمه تمام و… مواجه است، اما با این وجود استوار است.

وی افزود: در چهارچوب برنامه دولت چهارم برنامه جامع راهبری عملیاتی بخش آب مطابق قانون برنامه هفتم در پنج بخش تدوین شده است در این برنامه رفع ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب تا پایان برنامه هفتم، اصلاحات ساختاری، جمع‌آوری داده آب و… مورد نظر قرار گرفته شده است.

معاون وزیر نیرو خاطر نشان کرد: در بخش اقدامات سازه‌ای این برنامه نخستین گام اولویت طرح‌های نیمه تمام با در نظر گرفتن اولویت‌های مختلف است از میان ۵۶۷ طرح نیمه تمام نیمی آنها را انتخاب کردیم در هفته دولت ۶۵ طرح و تا پایان سال ۱۱۷ طرح در بخش آبرسانی، سدسازی و فاضلاب به بهره‌برداری می‌رسد.