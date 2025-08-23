به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، گفت: در هفته دولت امسال چندین طرح در حوزههای آب و فاضلاب شهری و روستایی با سرمایهگذاری ۱۱ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان (همت) به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: ۳۸۵ طرح حفر و تجهیز چاه به ظرفیت ۵۱۴۸ لیتر در ثانیه و ساخت ۵۸ مخزن ذخیره آب به ظرفیت ۲۵۴ هزار و ۴۵۰ متر مکعب از جمله طرحهای آبرسانی شهری است.
مدیرعامل آبفای کشور اجرای ۶۴۳ کیلومتر خطوط انتقال و جمعآوری، ساخت ۵۷ ایستگاه پمپاژ و همچنین بهرهبرداری از تصفیهخانه آب ملکشاهی را از دیگر طرحهای بخش آب شهری برشمرد و تصریح کرد: بهرهبرداری از سامانه نمکزدایی به ظرفیت ۳۰۰۰ مترمکعب در روز از دیگر طرحهای قابل بهرهبرداری است.
وی به سرمایهگذاری ۳۷۸۹ میلیارد تومانی در بخش طرحهای آبرسانی روستایی قابل افتتاح در هفته دولت اشاره کرد و افزود: با بهرهبرداری از این طرحها ۷۵۴ روستا با جمعیت ۵۹۵ هزار و ۵۳۵ نفر را زیر پوشش خدماترسانی قرار میگیرند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه مجموع سرمایهگذاری صورتگرفته در حوزه فاضلاب شهری و روستایی را ۱۵ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: مهمترین آن اجرای ۵۴ کیلومتر خط انتقال، اجرای ۸۰۰ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب و ۱۱ تصفیهخانه و پکیج تصفیه فاضلاب است.
امینی تاکید کرد: با اجرای این طرحها ۱۱۱ هزار و ۳۰۰ مترمکعب در شبانهروز پساب تولید خواهد شد.
