به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسین زاده مدیر عامل آبفای منطقه پنج در یک نشست خبری گفت: شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج وظیفه آب رسانی بخشی از تهران را بر عهده دارد و اکنون با توجه به شرایط آبی کشور از اقدامات انجام شده به دنبال آنیم که از طریق آگاهی بخشی مدیریت صورت بگیرد.

وی ادامه داد: کاهش فشار شبکه دیگر اقدامی است که انجام دادیم اما وضعیت تهران از محدودیت عبور کرده و می‌توان گفت تهران آب ندارد.

مدیرعامل آبفای منطقه پنج تهران با اشاره به اینکه اکنون در وضعیت تنش جدی آبی بوده و نیازمند همراهی تمام مشترکان هستیم، خاطر نشان کرد: باید اقداماتی نظیر استفاده از لوازم کاهنده در دستور کار قرار گیرد و مشترکان ابتدا درخواست استفاده از این لوازم را به آبفا دهند سپس آبفا این لوازم را تأمین می‌کند.

وی در این زمینه ادامه داد: هزینه لوازم کاهنده در قبوض آب درج و پرداخت می‌شود همچنین لوازم کاهنده کاهش مصرف ۱۵ تا ۲۰ درصدی را به دنبال دارد.

به گفته حسین زاده میزان آب موجود سدها برای تهران تا پایان شهریور است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود مردم در راستای مدیریت مصرف ما را یاری کنند تا از این شرایط عبور کنیم.

وی ادامه داد: اکنون افزایش مدیریت مصرف را دنبال می‌کنیم و امیدواریم مشترکان منطقه پنج ما را همچون گذشته یاری کنند.

این مقام مسئول اضافه کرد: تا کنون کاهش ۸ درصدی مصرف آب از طریق مشترکان آب منطقه پنج صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با انتقال آب از سد طالقان به تهران این مشکل مرتفع می‌شود، گفت: ما از طالقان ۵ میلیون متر مکعب در ثانیه است که باید در نظر داشت سد طالقان نیز محدودیت‌هایی را دارد زیرا باید به میزان آب پشت سد و محدودیت‌های کشاورزی نیز توجه کرد.

به گفته وی، یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار دارد، برنامه‌ای مبنی بر احداث آبگیر در پایین دست سد لار وجود دارد تا آب پرتی مجدداً به سد لار بازگردد.

حسین زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تخصیص آب به فضای سبز گفت: ما هیچ آبی به شهرداری‌ها بابت فضای سبز نمی‌دهیم اما اگر سرویس بهداشتی یا آب شرب در فضای سبز تعبیه شده باشد به آنجا آبرسانی می‌کنیم و باید در نظر داشت که شهرداری آب مورد نیاز فضای سبز را از چاه‌های غیر شرب تأمین می‌کند.