فائو آماده همکاری با ایران در مدیریت پایدار منابع طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک علی تیموری رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با فرخ طایراوو نماینده فائو در ایران، بر گسترش همکاریهای ایران و فائو در خصوص مدیریت پایدار منابع طبیعی و مقابله با تغییرات اقلیمی و چالشهای زیستمحیطی تاکید شد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این نشست با اشاره به مسئولیت گسترده این سازمان در حفاظت از ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی جنگلی، مرتعی و بیابانی کشور، بر اولویت حفاظت از منابع طبیعی و تثبیت وضعیت موجود با همکاری جوامع محلی و بهرهبرداران تاکید کرد.
علی تیموری به اجرای برنامههای حفاظتی با همکاری دولت، جوامع محلی و یک میلیون بهرهبردار اشاره کرد و نقش یگان حفاظت سازمان در جلوگیری از تخریب و واگذاری مدیریت عرصههای جنگلی به مردم برای ایجاد اشتغال و حفاظت پایدار را کلیدی خواند.
وی با اشاره به تجربه موفق ایران در کنترل کانونهای فرسایش بادی و گردوغبار، بر گسترش همکاریهای بینالمللی در زمینه بیابانزدایی و مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید و آمادگی سازمان را برای تعریف پروژههای مشترک با فائو در این زمینهها اعلام کرد.
فائو آماده حمایت فنی و علمی از ایران
نماینده فائو در ایران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت همکاریهای بینالمللی برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی، گفت: ایران دارای ظرفیتهای علمی و فنی بالایی است و فائو آماده حمایت فنی و علمی از ایران در زمینه مدیریت پایدار منابع آب، مقابله با طوفانهای ماسه و گردوغبار و حفاظت از جنگلها است.
فرخ طایراوو با اشاره به آثار مخرب تغییرات اقلیمی از جمله کاهش منابع آبی و افزایش طوفان ماسه و گردوغبار، خاطرنشان کرد: این چالشها محدود به مرزهای جغرافیایی نیستند و تنها با همکاری همه کشورهای منطقه میتوان به راهحلهای پایدار دست یافت.
وی تصریح کرد: فائو متخصصان مجربی در زمینه مقابله با پدیده طوفانهای ماسه و گردوغبار دارد و ایران نیز در این حوزه تجربیات ارزشمندی دارد که میتواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده فائو بر لزوم بهرهبرداری پایدار از جنگلها تأکید کرد و گفت: جوامع محلی باید ضمن استفاده از منابع جنگلی، مسئولیت حفاظت از این منابع را برای نسلهای آینده بر عهده بگیرند.
وی از آمادگی فائو برای اجرای پروژههای مشترک در حوزه «جنگلداری اجتماعی» خبر داد و افزود: با بهرهگیری از منابع ملی و بینالمللی میتوان اقدامات مؤثری در راستای توسعه پایدار و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی انجام داد.
در ادامه نشست، رسول اشرفیپور معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به سابقه طولانی همکاری این سازمان با فائو اشاره کرد و از تدوین سند ملی جنگلداری اجتماعی برای بومسازگان زاگرس با کمک فائو و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: امسال ۵ پایگاه اجتماعی در ۵ استان زاگرسی بر اساس الگوی پیشنهادی فائو راهاندازی میشود.
همچنین حسن وحید معاون آبخیزداری، مراتع و بیابان این سازمان، بر تجارب موفق ایران در مدیریت منابع طبیعی و لزوم پروژههای مشترک بینالمللی در مدیریت بحرانها تاکید کرد.
