به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست کارگروه رؤسای سازمانهای حفظ نباتات منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا (NENA) با حضور ایران، راهکارهای مشترک برای ارتقای بهداشت گیاهی، مقابله با آفات و تسهیل تجارت ایمن محصولات کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست در حاشیه کارگاه منطقهای فائو – IPPC ۲۰۲۵ و در روزهای ۱۷ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ (۸ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵) با حضور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در صلاله – عمان برگزار شد.
رؤسای سازمانهای حفظ نباتات کشورهای منطقه NENA در این رویداد گرد هم آمدند تا در مورد چالشهای پیش روی بهداشت گیاهی و راههای مقابله با آنها تبادل نظر کنند.
هماهنگی منطقهای در اقدامات قرنطینهای گیاهی، مقابله با تهدیدات نوظهور آفات و بیماریها، ارتقای استانداردهای بهداشت گیاهی و تسهیل تجارت ایمن محصولات کشاورزی از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست بود.
اعضای کارگروه ضمن بررسی آخرین تحولات مرتبط با کنوانسیون بینالمللی حفاظت نباتات (IPPC) و تبادل تجربیات ملی، بر اهمیت ایجاد چارچوبهای مشترک برای پاسخگویی مؤثر به چالشهای منطقهای تأکید کردند.
گفتنی است این نشست بخشی از برنامههای رسمی رویداد علمی و تخصصی صلاله بود که با همکاری دفتر منطقهای فائو، دبیرخانه IPPC، سازمان حفاظت نباتات خاور نزدیک (NEPPO) و وزارت کشاورزی، شیلات و منابع آبی عمان برگزار شد.
