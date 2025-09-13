  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

بررسی راهکارهای بهداشت گیاهی در حاشیه کارگاه منطقه‌ای فائو در عمان

بررسی راهکارهای بهداشت گیاهی در حاشیه کارگاه منطقه‌ای فائو در عمان

در نشست کارگروه رؤسای سازمان‌های حفظ نباتات منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا (NENA) با حضور ایران، راهکارهای مشترک برای ارتقای بهداشت گیاهی، مقابله با آفات و تسهیل تجارت ایمن محصولات بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست کارگروه رؤسای سازمان‌های حفظ نباتات منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا (NENA) با حضور ایران، راهکارهای مشترک برای ارتقای بهداشت گیاهی، مقابله با آفات و تسهیل تجارت ایمن محصولات کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نشست در حاشیه کارگاه منطقه‌ای فائو – IPPC ۲۰۲۵ و در روزهای ۱۷ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ (۸ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵) با حضور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در صلاله – عمان برگزار شد.

رؤسای سازمان‌های حفظ نباتات کشورهای منطقه NENA در این رویداد گرد هم آمدند تا در مورد چالش‌های پیش روی بهداشت گیاهی و راه‌های مقابله با آن‌ها تبادل نظر کنند.

هماهنگی منطقه‌ای در اقدامات قرنطینه‌ای گیاهی، مقابله با تهدیدات نوظهور آفات و بیماری‌ها، ارتقای استانداردهای بهداشت گیاهی و تسهیل تجارت ایمن محصولات کشاورزی از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این نشست بود.

اعضای کارگروه ضمن بررسی آخرین تحولات مرتبط با کنوانسیون بین‌المللی حفاظت نباتات (IPPC) و تبادل تجربیات ملی، بر اهمیت ایجاد چارچوب‌های مشترک برای پاسخگویی مؤثر به چالش‌های منطقه‌ای تأکید کردند.

گفتنی است این نشست بخشی از برنامه‌های رسمی رویداد علمی و تخصصی صلاله بود که با همکاری دفتر منطقه‌ای فائو، دبیرخانه IPPC، سازمان حفاظت نباتات خاور نزدیک (NEPPO) و وزارت کشاورزی، شیلات و منابع آبی عمان برگزار شد.

کد خبر 6588007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها