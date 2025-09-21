به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم حسینپور با اشاره به اهمیت ایستگاههای تولید بذور و نهال مرتعی به عنوان سرمایههای زیرساختی احیای منابع طبیعی، گفت: این ایستگاهها به وسعت ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار با بیش از ۱۰۰ حلقه چاه به ظرفیت آبدهی ۱۸۰۰ لیتر در ثانیه در دستور کار دفتر امور مراتع قرار دارد.
وی با تاکید بر تأمین نهاده مورد نیاز اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک احیای عرصههای طبیعی اظهار داشت: با ساماندهی عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در سال جاری در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، تأمین بذر استاندارد یکی از مهمترین عوامل موفقیت برنامههای احیای مراتع است و در این راستا از ابتدای امسال ۱۲۵ تن بذور انواع گیاهان مرتعی از ایستگاههای تولید بذر و همچنین محاوط بذرگیری در سطح مراتع تامین شده است.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تشریح رویکرد این دفتر در فعالسازی ایستگاههای تولید بذر مرتعی از طریق احاله مدیریت ایستگاه به بخش خصوصی، اضافه کرد: علاوه بر تولید بذر، بهرهگیری از سایر کارکردهای متجانس با ایستگاههای مرتعی متناسب با استعداد عرصه از طریق تهیه طرحهای اقتصادی چندمنظوره در برنامه مصوب سال جاری قرار دارد.
وی گفت: بر اساس هماهنگیهای انجام شده با سازمان برنامه و بودجه، اختصاص اعتبارات دولتی برای تعدادی از ایستگاههای مرتعی در رویشگاههای مناطق اقلیمی مختلف کشور پیشبینی شده است.
حسینپور با اعلام این که تاکنون ۹ ایستگاه تولید بذور و نهال مرتعی به بخش خصوصی احاله مدیریت شده است، از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها خواست نسبت به تهیه و تصویب طرح مدیریت بهرهبرداری ایستگاههای باقیمانده و احاله مدیریت آن به بخش خصوصی اقدام کنند.
مدیرکل دفتر امور مراتع گفت: فعالسازی ایستگاههای تولید بذر مرتعی، یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد استانها در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
