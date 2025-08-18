شاگردان تارتار پیروز به رختکن رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال گل گهر و آلومینیوم در هفته اول لیگ برتر شامگاه دوشنبه ۲۷ مرداد و از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان با قضاوت وحید زمانی و با حضور سیستم کمک داور ویدئویی VAR به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان مهدی تارتار به پایان رسید.
دیدار آلومینیوم و گلگهر از همان دقایق ابتدایی با موقعیتهای حساس همراه شد. در دقیقه ۸، امیر نوری با یک ضربه ایستگاهی از جناح راست توپ را به سمت تیرک دوم فرستاد اما مدافع گلگهر با دخالت بهموقع توپ را راهی کرنر کرد. چند دقیقه بعد، سیامک نعمتی با یک حرکت در عرض و شوت زمینی دروازه آلومینیوم را هدف گرفت که این توپ در اختیار محمد خلیفه قرار گرفت.
عیدی زننده اولین گل فصل بیست و پنجم
اولین گل مسابقه در دقیقه ۱۵ به ثمر رسید. مجید عیدی، مدافع راست پیشتاخته گلگهر، پشت محوطه جریمه آلومینیوم صاحب توپ شد و با یک شوت محکم و تماشایی توپ را به کنج دروازه فرستاد تا تیمش با یک گل پیش بیفتد.
تنها یک دقیقه بعد، شاگردان تارتار روی اشتباه خط میانی آلومینیوم میتوانستند به گل دوم برسند اما واکنش خیرهکننده محمد خلیفه مانع گلزنی مهدی تیکدری شد. این بازیکن در دقیقه ۲۲ هم با یک فرار سریع از سمت راست تا آستانه گل دوم پیش رفت اما باز هم دروازهبان آلومینیوم با عکسالعملی عالی توپ را دفع کرد.
آلومینیوم برای جبران نتیجه دست به حمله زد. در دقیقه ۳۶، ارسال مهدوی از سمت راست با ضربه سر وطندوست همراه شد که گروسیان واکنش خوبی نشان داد و توپ را به کرنر فرستاد. یک دقیقه بعد هم ارسال دقیق مهدی مهدوی و ضربه پشت سر بدرقه از کنار دروازه گلگهر عبور کرد تا شاگردان حسینی از رسیدن به گل تساوی باز بمانند.
