به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی بعدازظهر دوشنبه در گردهمایی تشکلها، تعاونیها و انجمن صنفی سمنان در محل منابع طبیعی استان تأکید کرد: حفظ و احیای منابع طبیعی تنها با همراهی ذینفعان محقق میشود.
وی از حضور ۵۰۰۰ بهرهبردار در ۲۵ تشکل مردمنهاد و ۱۵ تعاونی فعال خبر داد.
وی از برنامهریزی برای توسعه تعاونیهای منابع طبیعی خبر داد و اعلام کرد: افزایش تعداد این تشکلها، پوشش گستردهتری از بهرهبرداران را امکانپذیر میکند. این طرح زمینهساز مشارکت فعالتر جوامع محلی در حفاظت از عرصههای طبیعی خواهد بود.
همراهی تشکلها با پویش ملی کاشت یک میلیارد درخت
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به برنامههای هفته منابع طبیعی، بر استفاده از ظرفیت NGOها و تعاونیها در پروژههای بذرکاری و آبخیزداری تأکید کرد. وی مشارکت مردمی را عامل کلیدی در موفقیت این طرحهای محیط زیستی خواند.
رهایی با بیان اینکه فعالیتهای منابع طبیعی با زندگی اجتماعی جوامع محلی عجین شده، تصریح کرد: تحقق اهداف سازمان بدون همراهی ذینفعان محلی ممکن نیست. این مشارکت باید از مرحله تصمیمگیری تا نظارت بر اجرا ادامه یابد.
وی خاطرنشان کرد: حضور فعال روستاییان، عشایر و سایر ذینفعان در تمام مراحل برنامهریزی و اجرای پروژههای منابع طبیعی، ضامن اثربخشی و پایداری این طرحها خواهد بود. این رویکرد جدید، الگویی موفق در مدیریت مشارکتی ایجاد کرده است.
توسعه تعاونیها بر اساس قانون احکام دائمی
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از اجرای بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برای ساماندهی تعاونیهای منابع طبیعی خبر داد. این اقدام منجر به افزایش تعداد بهرهبرداران و اثربخشی بیشتر فعالیتهای حفاظتی شده است.
رهایی با اشاره به سیاست برونسپاری فعالیتها به تشکلهای مردمی، پیشبینی کرد: این رویکرد منجر به حفظ و احیای مؤثرتر عرصههای طبیعی خواهد شد. وی توسعه شرکتهای تعاونی را بستری برای مدیریت پایدار منابع طبیعی دانست.
