تاجرنیا درباره رقم قرارداد کاریله: حاضرم تنها دارایی‌ام را بفروشم

تاجرنیا درباره رقم قرارداد کاریله: حاضرم تنها دارایی‌ام را بفروشم

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال قول داد که اگر لازم باشد حاضر است تنها سرمایه زندگی اش را بابت پرداخت مطالبات کاریله به فروش برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، در اظهارات تازه خود جزئیاتی از قراردادهای مربیان فصل گذشته این باشگاه را افشا کرد.

تاجرنیا گفت: رقم قرارداد پیتسو موسیمانه، سرمربی فصل گذشته استقلال (که تنها چند هفته در این تیم حضور داشت) همراه با دستیارانش حدود یک میلیون و ۵۰ هزار دلار بود. در مقابل، قرارداد کارلیله (که اصلاً به عنوان سرمربی استقلال انتخاب نشد) ولی قرارداد خود را امضا کرد، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار دلار بود.

وی افزود: قطعاً موضوع کاریله یک اشتباه بزرگ در مدیریت باشگاه استقلال است و اگر بنا باشد که اعضای هیئت مدیره این رقم را بپردازند من حاضرم آپارتمان خود را به فروشم تا سهم خودم از این بابت را پرداخت کنم.

