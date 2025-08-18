به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، در اظهارات تازه خود جزئیاتی از قراردادهای مربیان فصل گذشته این باشگاه را افشا کرد.

تاجرنیا گفت: رقم قرارداد پیتسو موسیمانه، سرمربی فصل گذشته استقلال (که تنها چند هفته در این تیم حضور داشت) همراه با دستیارانش حدود یک میلیون و ۵۰ هزار دلار بود. در مقابل، قرارداد کارلیله (که اصلاً به عنوان سرمربی استقلال انتخاب نشد) ولی قرارداد خود را امضا کرد، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار دلار بود.

وی افزود: قطعاً موضوع کاریله یک اشتباه بزرگ در مدیریت باشگاه استقلال است و اگر بنا باشد که اعضای هیئت مدیره این رقم را بپردازند من حاضرم آپارتمان خود را به فروشم تا سهم خودم از این بابت را پرداخت کنم.